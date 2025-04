„Strg“ + „Z“ bei Android und iOS – gibt es das für Smartphones?

Am Computer kann man mit den Tasten „Strg“ und „Z“ Eingaben schnell rückgängig machen. So löscht man zum Beispiel fehlerhafte Texte schnell oder holt gelöschte Eingaben zurück. Gibt es so eine Option auch bei Smartphones?

Strg + Z beim Smartphones?

Derzeit gibt es noch keine Funktion, die 1:1 der Tastenkombination „Strg“ + „Z“ auf Computern entspricht. Man kann also letzte Eingaben nicht so einfach direkt über die Tastatur rückgängig machen. Dennoch gibt es einige Alternativen:

iPhone-Nutzer sind im Vorteil. Hier reicht es, das Gerät kurz zu schütteln . Dann erscheint eine Meldung, über die man den zuletzt eingegebenen Text wieder löschen kann. Falls das bei euch nicht funktioniert, steuert die iOS-Einstellungen an. In den „Bedienungshilfen“ geht es zu „Tippen“. Hier aktiviert ihr die Option „ Zum Widerrufen schütteln “.

. Dann erscheint eine Meldung, über die man den zuletzt eingegebenen Text wieder löschen kann. Falls das bei euch nicht funktioniert, steuert die iOS-Einstellungen an. In den „Bedienungshilfen“ geht es zu „Tippen“. Hier aktiviert ihr die Option „ “. Daneben könnt ihr letzte Aktionen auch mit Gesten widerrufen . Dazu wischt ihr mit drei Fingern über den Bildschirm nach links. Tippt ihr mit drei Fingern auf das Display, erscheint ein „Rückgängig“-Option.

. Dazu wischt ihr mit drei Fingern über den Bildschirm nach links. Tippt ihr mit drei Fingern auf das Display, erscheint ein „Rückgängig“-Option. Bei Android gibt es das Löschen per Schütten nicht.

In einigen Apps wie Google Notizen, Gmail und auch bestimmten Tastaturen gibt es ein Rückgängig-Symbol (⟲ oder „Undo“).

„Rückgängig machen“ bei Android-Smartphones mit Gboard

Gboard gehört zu den beliebtesten Tastaturen-Apps für Android-Geräte. Dort gibt es eine direkte „Rückgängig“-Funktion.

Hier findet ihr die „Undo“-Option bei Gboard (© Screenshot GIGA)

Tippt dafür auf das Symbol mit den vier Vierecken unterhalb des Texteingabefelds.

unterhalb des Texteingabefelds. Es öffnet sich ein neues Menü. Hier wählt ihr „Rückgängig machen“ aus.

Lest hier, wie man die Tastatur ändert.

Hier könnt ihr Gboard herunterladen:

Gboard – die Google-Tastatur Google LLC

Früher gab es so eine Funktion auch in der Tastatur-App „Swype“. Diese Anwendung wurde aber inzwischen eingestellt (Quelle: Caschy).

Verbindet ihr eine Bluetooth-Tastatur mit eurem Smartphone, könnt ihr meist auch direkt „Strg“ und „Z“ betätigen. Das geht so:

