Besitzer des Samsung Galaxy S24, Plus und Ultra müssen aktiv werden: Riesiges Software-Update ist da

Wenn ihr ein Samsung Galaxy S24, S24 Plus oder S24 Ultra besitzt, dann solltet ihr jetzt gut aufpassen. Ab sofort erhält euer Smartphone ein riesiges Software-Update, auf das ihr schon seit einem halben Jahr wartet. Damit wird euer Gerät fast auf eine Stufe mit der Galaxy-S25-Serie gestellt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung verteilt Android 15 für S24-Smartphones in Deutschland

Eigentlich wird Android 15 und One UI 7 für die Galaxy-S24-Smartphones bereits seit dem 7. April verteilt. Doch viele von euch waren sicher enttäuscht, dass das Update in Deutschland bisher noch gar nicht verfügbar ist. Das ändert sich ab sofort. Samsung verteilt die neue Version jetzt in Europa – also auch in Deutschland. Ihr solltet in den Einstellungen also nach einem Update suchen, um die neue Version zu erhalten.

Anzeige

Laut SamMobile wird die neue Version ab sofort in Deutschland, Polen und Großbritannien ausgerollt. Die Chancen stehen also sehr gut, dass ihr die neue Version jetzt schon auf eurem Samsung-Handy installieren könnt. Natürlich kann es auch weiterhin zu kleinen Verzögerungen kommen, da alles in Wellen ausgerollt wird. Doch es geht jetzt wirklich – nach so vielen Monaten der Wartezeit.

Die Installation lohnt sich, denn Samsung hat die Benutzeroberfläche komplett überarbeitet und spendiert euch zahlreiche Verbesserungen. Ihr bekommt neben einer aufgefrischten Optik auch optimierte System-Apps und Widgets sowie erweiterte Anpassungsoptionen. Die Animationen und Übergänge wurden flüssiger gestaltet, sodass sich euer Smartphone schneller anfühlt. Eine zentrale Neuerung ist die „Now Bar“ für schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen. Außerdem wurde die Integration von Googles KI-Assistent Gemini verbessert.

Anzeige

Weitere Samsung-Smartphones werden versorgt

Das Update auf Android 15 und One UI 7 rollt nicht nur für die Galaxy-S24-Serie aus, sondern auch für das Galaxy Z Flip 6 oder Galaxy Z Fold 6. Die Falt-Smartphones sollen ebenfalls ab heute in Europa mit dem Update versorgt werden. Danach folgen noch viele weitere Smartphones.

Das erwartet euch mit Android 15:

Das ist neu in Android 15 Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.