Galaxy Watch: Samsung lässt euch besser schlafen

Smartwatches von Samsung sollen Schlafstörungen noch besser erkennen – und Betroffenen individuelle Tipps geben. Gemeinsam mit Stanford Medicine bringt der Konzern deshalb ein neues Forschungsprojekt auf die Galaxy Watch.

Samsung Galaxy Watch: Schlafstörungen im Fokus

Samsung hat eine Kooperation mit Stanford Medicine angekündigt, um die Schlafapnoe-Erkennung auf der Galaxy Watch weiterzuentwickeln. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur die Früherkennung von Atemaussetzern, sondern laut Samsung ein ganzheitlicher Ansatz für besseren Schlaf. Mit Hilfe von KI sollen die smarten Uhren künftig auch individuelle Empfehlungen geben – zum Beispiel, wann ärztliche Hilfe sinnvoll ist.

Konkret bedeutet das für Nutzer: Wer die Galaxy Watch 4, 5, 6 oder 7 verwendet, könnte deutlich umfassendere Gesundheitsinfos zum eigenen Schlaf bekommen – inklusive Warnhinweisen, wenn sich Anzeichen einer ernsthaften Schlafstörung häufen. Grundlage dafür ist eine Software, die bereits in den USA von der FDA, in Korea von der MFDS und in Brasilien von der Gesundheitsbehörde ANVISA zugelassen wurde.

Schlafapnoe bleibt oft unentdeckt, obwohl sie das Risiko für Bluthochdruck, Herzprobleme und andere Krankheiten erhöht. Die Galaxy Watch könnte hier einen echten Vorteil bieten, vor allem für Menschen, die noch keine Diagnose haben oder typische Symptome wie Tagesmüdigkeit unterschätzen. In der Kooperation mit Stanford soll nun wissenschaftlich untersucht werden, wie die Technologie noch gezielter eingesetzt werden kann.

Samsung Galaxy Watch als Frühwarnsystem

Samsungs Smartwatch-Nutzer in Brasilien machen den Anfang, sie erhalten „bald“ Zugriff auf die neuen Funktionen (Quelle: Samsung). Der Konzern plant bereits, das Schlaf-Frühwarnsystem in weiteren Ländern freizuschalten. Samsung hat allerdings noch nicht mitgeteilt, wann das genau der Fall ist und welche Länder die Funktion erhalten.

