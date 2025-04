Zalando knallhart: Wenn ihr das macht, fliegt ihr raus

Zalando zieht Konsequenzen aus dem anhaltend hohen Retourenaufkommen. Wer zu oft bestellt und dann einen Großteil der Ware zurückschickt, muss künftig mit Einschränkungen rechnen – und wird im Extremfall ganz vom Einkauf ausgeschlossen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Zalando: Wer zu viel zurückschickt, fliegt raus

Zalando hat eigenen Angaben zufolge eine „kleine Gruppe von Kunden identifiziert“, die das Rückgaberecht des deutschen Online-Modehändlers über Gebühr nutzen. Konkret geht es um rund 0,02 Prozent der über 50 Millionen aktiven Kundinnen und Kunden– das entspricht rund 10.000 Accounts.

Anzeige

Laut Zalando haben die betroffenen Nutzer überdurchschnittlich viele Bestellungen getätigt und den Großteil der Artikel retourniert. Ab sofort können diese Kunden ein Jahr lang keine neuen Bestellungen mehr aufgeben. Der Zugriff auf das eigene Konto bleibt jedoch erhalten. Auch in den AGB ist die neue Regelung inzwischen verankert (Quelle: Wirtschaftswoche).

Die Maßnahme sei Teil einer Strategie, das Retourenverhalten auf der Plattform langfristig zu verändern. Zalando verzeichnet nach eigenen Angaben bei rund der Hälfte aller versendeten Artikel eine Rücksendung. Um diese Zahl zu reduzieren, investiert der Versandhändler unter anderem in eine bessere Produktdarstellung. Auch soll KI dabei helfen, dass Kunden die richtige Größe und Passform erkennen können.

Anzeige

Trotz der hohen Zahl an Retouren will Zalando diese weiterhin kostenlos anbieten. Wer also hin und wieder ein Produkt zurückschickt, muss weder mit neuen Gebühren noch mit einem Ausschluss von der Plattform rechnen.

Deutsche Online-Shopper schicken viel zurück

Die Retourenquote in Deutschland gehört zu den höchsten in Europa. Laut einer Studie der Universität Bamberg wurden 2021 allein hierzulande 530 Millionen Rücksendungen gezählt. Ein Grund: Die Rückgabefristen sind in Deutschland oft großzügiger. Das macht E-Commerce bequem, verursacht aber hohe Kosten und erhebliche Umweltbelastungen.

Anzeige

Es muss nicht immer Zalando sein, wie das Video zeigt:

Nachhaltige Online-Shops - Beim Shoppen etwas für die Umwelt tun

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.