Bei Online-Bestellungen von Kleidung ist es oft schwierig, die passende Größe zu finden. Der Online-Shop Zalando bietet jetzt eine Möglichkeit, Kleidergrößen per App zu bestimmen.

Manchmal bestellt man die gleichen Kleidungsstücke in verschiedenen Größenausführungen, da man sich unsicher ist, welche Variante richtig passt. Mit Hilfe der Zalando-App sollen diese Retouren verhindert und dafür gesorgt werden, dass ihr auf Anhieb den richtigen Haken bei „S“, „M“ oder „XL“ setzt.

Zalando-App erkennt Größe automatisch

Um die Kleidungsgröße per App herauszufinden, werden lediglich 2 Fotos benötigt. Das soll für verschiedene Kleidungsarten funktionieren, zum Beispiel für Damenoberteile wie Hemden, Jacken, Mäntel und Kleider. Weitere Kategorien sollen zukünftig hinzugefügt werden. Zalando versichert, dass die eingesandten Bilder nur zur Größenanalyse verwendet und anschließend wieder gelöscht werden. So funktioniert das Tool für die Kleidergröße:

In der aktuellen Version der Zalando-App findet ihr die entsprechende Funktion. Wählt sie aus. Damit die Größe ermittelt werden kann, solltet ihr eng anliegende Kleidung anziehen. Erstellt davon jeweils ein Ganzkörperfoto von vorne und von der Seite. Stellt euch dabei möglichst gerade hin und streckt die Arme etwas vom Körper abstehend nach unten aus. Anschließend wird die richtige Größe automatisch ermittelt. Das dauert weinige Sekunden. Im Ergebnis werden Körpermaße angezeigt. Falls man hier feststellt, dass etwas nicht passt, kann man einen erneuten Anlauf starten oder Daten manuell ändern.

Hier findet ihr den kostenlosen Download der Zalando-App für Android und iOS:

Zalando – Mode online Zalando SE

Zalando Mode & Fashion online Zalando SE

Passt eine Bestellung doch nicht? So funktioniert die Reklamation bei Zalando.

Welche Kleidungsgröße brauche ich? Zalando-App erkennt es

Im Video auf dieser Seite wird die Funktion vorgestellt. Dort könnt ihr auch die richtige Körperposition für die Fotos sehen.

Zalando gibt an, dass es sich bei der Funktion um eine „Branchenneuheit“ handelt. Das Tool ist ab sofort für alle Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Neben unnötigen Retouren will man damit auch anfallende Textilabfälle reduzieren.

