Manchmal möchte man mit Zalando ganz schnell in Kontakt treten. Sei es, weil man eine Reklamation plant, sei es, weil man mit der Webseite nicht zurechtkommt. Dann ist es praktisch, dass man die Firma nahezu ständig erreichen kann. Über E-Mail oder einen Anruf bei der Zalando-Hotline könnt ihr Fragen und Probleme mit Zalando oder Zalando Plus klären.

Die vermutlich liebste Art der Kontaktaufnahme ist vermutlich die E-Mail. Kaum einer hat Lust, ewig in einer Telefonwarteschleife zu hängen. Und was man Schwarz auf Weiß hat, kann später nochmal wichtig sein. Ihr könnt auf verschiedenen Wegen mit dem Support in Kontakt treten. Egal, ob für Zalando oder Zalando Plus, nutzt ihr entweder die E-Mail-Adresse oder könnt die Telefonnummer der Hotline anrufen, um eure Fragen direkt beantwortet zu bekommen.

Zalando-Kontakt Nummer 1: Die E-Mail an Zalando/Zalando Plus

Es gibt gleich mehrere Möglichkeiten, mit Zalando per E-Mail in Kontakt zu treten. Auf der Webseite selbst befindet sich eine FAQ. Dort findet ihr auch ein Kontaktformular. Das hat den Vorteil, dass man den Grund des Schreibens hier aussuchen kann, was hoffentlich dazu führt, dass die Mail gleich beim zuständigen Mitarbeiter landet. Dazu müsst ihr euch aber möglicherweise zuerst einloggen.

Speziell für Fragen rund um die Reklamation hat Zalando die E-Mail-Adresse reklamation@zalando.de eingerichtet. Wer eine berechtige Reklamation melden möchte, sollte hier - neben seinen Kundendaten und der Bestellnummer 4-5 Fotos mitschicken, die das Problem deutlich machen.

Fragen genereller Art werden unter service@zalando.de beantwortet. Hier landen alle unspezifischen Fragen der Art „Warum gibt’s das nicht in XXXL?“ und „Dürfen Einbeinige auch einzelne Schuhe bestellen?“.

Auf jeden Fall sollte man bei jeder E-Mail an Zalando, bei der es um eine spezielle Anfrage geht, seine Kundennummer, den Namen und eine Bestellnummer mitschicken. Sonst muss der Support erst wieder nachfragen, was alles noch einmal verzögert. Übrigens gelten diese E-Mail-Adressen sowohl in Deutschland wie in Österreich.

Kontakt am Telefon – die Zalando-Hotline-Telefonnummer

Der telefonische Kontakt zu Zalando ist ebenfalls kostenlos. Es gibt je eine 0800-Sammelnummer für Deutschland und Österreich. Sobald der Kontakt zustande kommt, muss der Anrufer mit den Tasten wählen, an welche Abteilung er vermittelt werden will. Egal, ob also eine Retoure nicht geklappt hat, es Probleme mit der Rechnung oder einem Zalando-Gutschein gibt, hier findet man einen Ansprechpartner.

Die Nummer für Deutschland lautet 0800 240 10 20. Österreicher rufen in ihrem Land die 0800 100 218 an. Erreichbar ist die Hotline an jedem Tag der Woche von 8 bis 22 Uhr. Auch hier gilt natürlich, dass die Mitarbeiter der Hotline mindestens Eure Kundennummer brauchen. Und am besten auch noch die Nummer des betreffenden Bestellvorgangs.

Kontakt zu Zalando und Zalando Plus auf einen Blick: E-Mail, Hotline, Telefonnummer

Telefon Deutschland : 0800 240 10 20 (8:00 bis 22:00 Uhr)



: (8:00 bis 22:00 Uhr) Telefon Österreich : 0800 100 218 (8:00 bis 22:00 Uhr)

: (8:00 bis 22:00 Uhr) E-Mail für Reklamationen: reklamation@zalando.de

E-Mail für allgemeine Fragen: service@zalando.de

