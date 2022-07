In der Regel lässt sich das Internet zu Hause schnell und einfach einrichten. Ärgerlich ist es, wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann und der Fehler nur in einer kryptischen Meldung dargestellt wird. So klagt der eine oder andere Fritz!Box-Nutzer über die Fehlermeldung „PPPoe-Fehler: Zeitüberschreitung“. Tritt der Fehler auf, kann keine Verbindung zum Internet hergestellt werden.

Internet Facts

Erfahrt hier, was man gegen den PPPoe-Fehler tun kann. Eine eindeutige Lösung gibt es leider nicht, da das Problem auf verschiedene Ursachen zurückzuführen ist. Dennoch geben wir euch Vorschläge, mit denen sich das Zeitüberschreitungsproblem beseitigen lassen sollte. Der PPPoe-Fehler tritt auf, wenn die Kommunikation zwischen dem DSL-Modem und der Vermittlungsstelle gestört ist bzw. überhaupt nicht hergestellt werden kann.

Tipps, um Netzwerkprobleme zu lösen (Video)

Bilderstrecke starten (46 Bilder) 45 Gründe, warum Japan Deutschland meilenweit voraus ist

Netzwerk Tipps Abonniere uns

auf YouTube

„PPPoe Fehler Zeitüberschreitung“: Das kann man tun

Falls möglich, solltet ihr ein Update eures Fritzbox-Routers installieren. Möglicherweise lässt sich das Problem mit einer aktuellen Firmware-Version beheben. Klappt das nicht, versucht Folgendes:

Zunächst solltet ihr die unkomplizierteste aller Methoden versuchen: Schaltet den Router vom Stromnetz und wartet einige Minuten. Trennt den Router dabei von allen Kabeln, also auch vom Internet-Kabel. Schließt das Modem dann wieder an.

Tritt der Fehler weiterhin auf, stellt sicher, dass die Internet-Zugangsdaten im Router korrekt hinterlegt worden sind. Besonders bei der Ersteinrichtung des Netzwerks sind falsche Login-Daten eine der häufigsten Ursachen für den Fehler.

Bildquelle: GIGA

Überprüft auch, ob das Internetkabel richtig am Router angeschlossen ist. Unter Umständen liegt ein Kabelbruch vor, sodass man die Verbindung mit einem neuen Kabel herstellen sollte.

angeschlossen ist. Unter Umständen liegt ein Kabelbruch vor, sodass man die Verbindung mit einem neuen Kabel herstellen sollte. Tritt der PPPoe-Fehler immer noch auf, setzt das Modem auf die Werkseinstellungen zurück. Näheres zum Reset findet ihr in der Bedienungsanleitung des Geräts. Fritzbox-Besitzer müssen nicht blättern, sondern finden die Anleitung gleich hier: Fritzbox zurücksetzen und Reset durchführen.

Eventuell liegt ein Defekt am Router vor. Untersucht, ob die Internetverbindung mit einem alternativen Router hergestellt werden kann, um einen Hardware-Defekt als Ursache für den Fehler auszuschließen.

Fritzbox 6591 Cable Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.07.2022 17:33 Uhr

„PPPoe Fehler Zeitüberschreitung“: Hilfe bei Telekom, 1&1 und Co.

Unter Umständen liegt die Fehlerquelle außerhalb eures Wirkungsbereichs. So können etwa auch Probleme an Vermittlungsstellen oder Netzstörungen dazu führen, dass der „PPPoe-Fehler: Zeitüberschreitung“ hervorgerufen wird. Sollten die oben genannten Hilfestellungen zu keinem Erfolg geführt haben, sollte die Hotline eures Internet-Anbieters kontaktiert werden. Der Service kann Auskünfte über die Verbindung und Leitung geben. Der Fehler kann bei allen Internet-Anbietern wie etwa 1&1, oder Telekom vorkommen.

So erreicht ihr euren Anbieter:

Lest bei uns auch, was man gegen ein „nicht identifiziertes Netzwerk“ tun kann.

Wie viel Datenvolumen geht pro Monat drauf?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.