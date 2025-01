Zalando-Retoure: Bei der Rücksendung beachten!

Zalando bietet euch kostenlose Retouren an, aber damit das klappt, müsst ihr ein paar Regeln beachten. Im Januar 2025 wurde beispielsweise die Rückgabefrist von 100 auf 30 Tage reduziert. Was ihr sonst noch wissen müsst…

Egal was und wie viel man bestellt, bei Zalando wird man weder beim Versand noch bei der Rücksendung zur Kasse gebeten. Das führt dazu, dass Zalando ähnlich wie ein normales Geschäft genutzt wird: Kunden suchen sich verschiedene Stücke in unterschiedlichen Größen zum Anprobieren aus und geben zurück, was nicht passt oder gefällt.

Die Retoure sollte nicht mit der Reklamation verwechselt werden. Die Reklamationsabteilung von Zalando kontaktieren wir nämlich nur dann, wenn Ware beschädigt oder innerhalb der Garantiezeit kaputtgegangen ist. Aber auch die Reklamation läuft ziemlich unkompliziert online ab.

Zalando Retouren: Darauf müsst ihr achten

Sendet ihr etwas an das Versandzentrum von Zalando zurück, dann gehen die Artikel wieder in den Handel. Das bedeutet also, dass ihr die Ware in einem Zustand zurückschicken müsst, der einen Weiterverkauf ermöglicht.

An folgende Regeln müsst ihr euch halten:

Die Artikel müssen innerhalb der 30-tägigen Zahlungsfrist zurückgegeben werden, sonst müsst ihr sie bezahlen.

zurückgegeben werden, sonst müsst ihr sie bezahlen. Für eine normale Rücksendung dürfen die Artikel weder beschädigt noch beschmutzt sein.

sein. Es müssen alle Etiketten und etwaigen Aufkleber vorhanden sein.

sein. Schuhe, so rät Zalando für Retouren, sollte man auf einem Teppich anprobieren, um die Sohle nicht zu verkratzen.

So läuft die Retoure an Zalando ab

Bei der Rücksendung bietet Zalando zwei verschiedene Wege an. Entweder gibt man das Paket bei der Post ab, oder man bringt es zu einem Hermes Paketshop. Dem Paket liegt, neben dem Lieferschein, auch ein Rücksendungsaufkleber bei. Der gehört außen auf das Paket und nach dem Einscannen bei Post oder Paketshop erhaltet ihr einen Rücksendungsbeleg, mit dem ihr im Zweifelsfall nachweisen könnt, das Paket auch wirklich abgeschickt zu haben.

Allerdings steht vorher etwas Büroarbeit an. Auf einem Retourenschein muss vermerkt werden, welche der Artikel ihr zurückschickt, und welche behalten werden. Danach richtet sich auch der zu zahlende Preis. Ein Tipp von mir: Diesen ausgefüllten Zalando Retourenschein sollte man sich nun noch einmal kopieren, um bei eventuellen Differenzen etwas in der Hand zu haben. Und selbstverständlich gehört auch der Rücksendungsbeleg zu den Unterlagen. Vertrauen ist gut – Beweise sind besser.

Für die Zalando Retoure nutzt ihr in der Regel dasselbe Paket noch einmal. Hier ist darauf zu achten, dass der ursprüngliche Paketaufkleber vom Retouren-Aufkleber ganz abgedeckt wird. Wenn nämlich noch Teil einer Adresse oder eines Strichcodes zu sehen sind, kann es bei der automatischen Paketabwicklung zu Problemen kommen.

Wie kommt ihr bei der Zalando Retoure an euer Geld?

Zalando ist auch bei der Rückerstattung schnell und unproblematisch. Diese richtet sich immer nach der verendeten Zahlungsweise. Hat man ohnehin auf Rechnung bestellt, bezahlt man nur für die behaltenen Artikel. Das ist der einfachste Fall.

Bei einem Kauf auf Kreditkarte wird der Erstattungsbetrag gleich wieder auf das Kreditkartenkonto überwiesen. Findet die Rückerstattung vor dem üblichen Abrechnungszeitpunkt in der Monatsmitte statt, dann merkt man nicht mal etwas, weil das Bankkonto gar nicht belastet wurde.

Ist der Kunde in Vorkasse getreten, dann hat er dafür ein Bankkonto genutzt. In diesem Fall wird nach einer Zalando Retoure der jeweilige Betrag auf dasselbe Konto zurücküberwiesen. Auch das ist einfach. Etwas komplizierter wird es, hat man PayPal als Zahlungsweg gewählt. Prinzipiell wird der Betrag auch hier auf dasselbe Konto überwiesen. Doch dort liegt es dann erst einmal. PayPal benachrichtigt euch dann per E-Mail und ihr müsst den Betrag noch vom PayPal-Konto auf das Bankkonto verschieben. Ein kleiner Zwischenschritt also.

Sonderfall: Verspätete Zalando Retoure ohne Paket

Im Grunde ein ganz einfacher Fall: Ihr bestellt vier Teile und sendet drei wieder zurück. Das ging ganz leicht, schließlich hatte man das Originalpaket und den Retouren-Aufkleber von Zalando. Doch eine Woche später stellt ihr dann fest, dass das behaltene teil dich nicht so richtig passt und wollt es ebenfalls zurückschicken. Zeitlich gesehen kein Problem, da Zalando ja innerhalb von 30 Tagen eine problemlose, kostenlose Rücknahme verspricht.

Zum Glück ist das auch technisch möglich: Zwar habt ihr weder einen Retourenschein mit den Artikelbezeichnungen noch einen Rücksendeaufkleber, aber das ist auch bei einer solchen getrennten Zalando Retoure gar kein Problem.

Zu diesem Zweck meldet ihr euch einfach auf der Webseite von Zalando bei eurem Benutzerkonto an und könnt dann unter "Meine Bestellungen" die entsprechende Bestellung auswählen.

Dort findet ihr dann alle nötigen Dokumente als PDF-Datei zum Download. Einfach ausdrucken, ausfüllen und den Paketschein zurechtschneiden.

Dann verpackt ihr das Ganze eben in ein anderes Paket und klebt den Schein darauf. Die Rücksendung ist auch hier gratis und durch die Unterlagen kann die Rücksendung auch der richtigen Bestellung zugeordnet werden.

Die Erstattung erfolgt - wie weiter oben erläutert - auf dem üblichen Weg.

