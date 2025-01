REWE Bonus: So funktioniert die Payback-Alternative

Rewe und Payback beenden die Kooperation und man kann keine Punkte mehr bei den Supermärkten sammeln. Als Alternative gibt es das „REWE Bonus“-Programm per App. Wie funktioniert das?

Seit Ende Dezember 2024 bringt die Payback-Karte bei Rewe nichts mehr. Stattdessen kann man jetzt über die Rewe-App an einem Bonus-Programm teilnehmen. Hier findet ihr den kostenlosen Download der App für Android und iOS:

So funktioniert REWE Bonus

Das Vorteilsprogramm lässt sich ausschließlich über die Rewe-App nutzen. Eine Plastikkarte wie noch bei Payback gibt es nicht mehr. Kunden sammeln hierüber keine Punkte, sondern „Euros“. Bei jedem Einkauf stockt man sein Guthaben auf. Das kann man nicht mehr in Prämien umwandeln. Stattdessen lassen sich die „Rewe Euros“ für den nächsten Einkauf anrechnen. So spart man je nach gesammeltem Guthaben einige Cent bis mehrere Euro. Das geht so:

Installiert die Rewe-App auf eurem Smartphone. Richtet einen Account ein und meldet euch an. Führt euren Einkauf wie gewohnt durch. Beim Bezahlvorgang an der Kasse öffnet ihr die App. Tippt auf das QR-Code-Symbol in der rechten, unteren Bildschirmecke. Scannt den Code an der Kasse ein. Das Bonus-Guthaben wird auf euer Konto gebucht. In der Symbolleiste unten findet ihr zudem den „Bonus“-Button. Hier seht ihr euer Guthaben und könnt zudem Coupons aktivieren, die euch zum Beispiel genauso wie bei Lidl-Plus Rabatte oder zusätzliche „Euros“ bieten. Beim nächsten Einkauf könnt ihr in der App auswählen, wie viele Euros eingesetzt werden sollen. Um das Guthaben einzusetzen, scannt ihr erneut die App an der Kasse ein.

Der Bonus lässt sich sowohl bei Einkäufen in Rewe-Filialen als auch im Online-Shop sammeln. Das Video der Supermarkt-Kette zeigt, wie das Bonus-Programm funktioniert:

Wie lange kann man bei Rewe noch Payback-Punkte sammeln?

Seit Ende Dezember 2024 ist es nicht mehr möglich, Payback-Punkte bei Rewe zu sammeln.

Die bei Rewe gesammelten Punkte müssen hingegen nicht sofort zum Programmende am 31.12.2024 eingelöst werden. Auch wenn Rewe bei Payback aussteigt, werden die Punkte genauso wie alle anderen Punkte gehandhabt. Das heißt, es gelten die üblichen Verfallsfristen.

Hinweis: Zur Rewe-Kette gehören auch die Penny-Märkte. Das Payback-Aus gilt also auch für die Discounter-Filialen.

Payback-Ausstieg bei Rewe: Wann verliert man Punkte?

Sobald ein Payback-Punkt gesammelt wurde, ist er demnach 36 Monate lang gültig und verfällt dann im jeweiligen Kalenderjahr zum 30.09. Selbst wenn ihr also kurz vor dem Programmaus im Dezember 2024 noch bei Rewe einen Großeinkauf macht und Punkte sammelt, müsst ihr euch keine Gedanken machen, dass diese kurze Zeit später weg sind. Sie bleiben in dem Fall 3 Jahre lang in eurem Konto gespeichert und müssen dann erst spätestens zum Stichtag am 30. September 2028 eingesetzt werden.

Die Regelungen für den Punkteverfall gelten nicht nur für Rewe-Punkte, sondern für alle gesammelten Punkte bei den verschiedenen Payback-Partnern. Direkt in der App sowie per E-Mail-Newsletter seht ihr, wie lange Punkte gültig sind und wann es droht, diese zu verlieren.

