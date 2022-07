Mit jedem weiteren Dorf in Coin Master steigen die Kosten, die ihr für den kompletten Ausbau benötigt. Damit ihr wisst, wie viele Münzen ihr für den Ausbau jedes Dorfes benötigt, zeigen wir euch alle Preise in unserer Dorf-Kostenliste für 2022.

Dörfer-Kosten in Coin Master

Jedes neue Dorf in Coin Master entspricht einem neuem Level bzw. einer neuen Stufe im Spiel. Ihr müsst dabei immer erst das aktuelle Dorf maximal ausbauen, bevor ihr das nächste Dorf freischalten dürft. Jedes neue Dorf benötigt zudem immer mehr Münzen für den maximalen Ausbau.

Die ersten Dörfer könnt ihr noch relativ schnell abschließen, jedoch steigen die Kosten dann immer weiter an, so dass ihr später mehrere Milliarden Münzen benötigen werdet, um ein Dorf maximal auszubauen. Schaut unbedingt täglich in unseren Guide mit Free Spins und Münzen für Coin Master, damit ihr euren Münzenvorrat zusätzlich erhöhen könnt.

Wie viele Dörfer gibt es? Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Guides gibt es 422 Dörfer in Coin Master. Entwickler Moon Active fügt regelmäßig neue Dörfer hinzu. Eine aktuelle Liste aller Dörfer findet ihr auch auf der Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Guides gibt es. Entwickler Moon Active fügt regelmäßig neue Dörfer hinzu. Eine aktuelle Liste aller Dörfer findet ihr auch auf der offiziellen Support-Seite von Coin Master

In der folgenden Tabelle listen wir euch alle Kosten für jedes Dorf auf, damit ihr eine Vorstellung dafür bekommt, wie viele Münzen ihr insgesamt benötigen werdet.

Dorf-Kostenliste 2022