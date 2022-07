In Coin Master könnt ihr täglich Gratis-Spins und kostenlose Münzen abstauben, wenn ihr den Links in unserer Liste folgt. An dieser Stelle sammeln wir für euch alle aktuellen Links 2022 für free Spins, kostenlose Versuche und Freispiele im Mobile Game.

Um die Gratis-Drehungen und Münzen zu bekommen, startet einfach Coin Master auf iOS bzw. Android und klickt dann auf die Links in der unten stehenden Liste, um eure Items direkt im Spiel zu erhalten.

Free Spins für Coin Master: Aktuelle Links (12. Juli 2022)

Hinweis: Die Links sind bis auf wenige Ausnahmen immer nur für einen Zeitraum von 3 Tagen gültig. Wenn also einer der Links nicht mehr funktioniert, ist der Gültigkeitszeitraum bereits abgelaufen. Wir befüllen die Liste täglich mit neuen Links und entfernen die alten.

So bekommt ihr Free Links und Gratis Spins

Die Links aus unserer Liste stammen von Moon Active, dem Entwickler von Coin Master. Dieser veröffentlicht in regelmäßigen Abständen und mehrmals täglich neue Links für Versuche, Münzen und Freispiele über diverse Social-Media-Kanäle. Wenn ihr es also nicht abwarten könnt, folgt Coin Master auf den folgenden Plattformen, um die aktuellsten Links zu bekommen:

Wenn ihr täglich alle neuen Links benutzt, könnt ihr Coin Master sehr gut kostenlos spielen und müsst nicht Echtgeld für weitere Spins ausgeben.

Habt ihr noch weitere Quellen für Spins und Münzen in Coin Master entdeckt? Dann teilt sie mit uns in den Kommentaren!

