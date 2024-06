Wann kommt Fallout 5? Bethesda spricht ein Machtwort

Amazon hat mit der Fallout-Serie eine neue Hype-Welle rund um die Bethesda-Rollenspiele ausgelöst. Neue und alte Fans wünschen jetzt ein neues Singleplayer-RPG. Bethesda-Chef Todd Howard hat es allerdings überhaupt nicht eilig.

Fallout 5: Bethesda lässt sich nicht hetzen

Seit dem Release von Fallout 76 sind bereits sechs Jahre vergangen und Fallout 4 ist sogar noch drei Jahre älter. Die lange Pause ist für Fans der radioaktiven Postapokalypse eine Qual – vor allem jetzt da dank der beliebten Amazon-Serie wieder alle Augen auf die RPG-Reihe gerichtet sind.

Anzeige

Im Interview mit dem YouTuber MrMattPlays erklärt Bethesda-Chef Todd Howard jetzt allerdings, dass er nichts überstürzen will und Fans daher so schnell kein Fallout 5 erwarten sollten:

Ich verstehe, den Wunsch nach einem neuen Singleplayer-Spiel. Und solche Dinge brauchen Zeit. Ich denke nicht, dass es schlecht ist, wenn Leute etwas vermissen. Wir wollen einfach nur alles richtig machen und sicherstellen, dass alles, was wir mit einem Franchise machen, sei es Elder Scrolls, Fallout oder Starfield, zu bedeutungsvollen Momenten für alle wird, die diese Franchises so sehr lieben wie wir.

Anzeige

Schaut euch hier das Interview mit Todd Howard an:

The Elder Scrolls 6 kommt vor Fallout 5

Selbst der Erfolg der Fallout-Serie auf Amazon Prime hat also nicht dafür gesorgt, dass die RPG-Reihe bei Bethesda nach vorne rückt. Das nächste Spiel auf der Liste ist also weiterhin The Elder Scrolls 6. Da große Open-World-Spiele sehr viel Entwicklungszeit in Anspruch nehmen, ist Fallout 5 wohl noch sehr viele Jahre entfernt. Ein Release rund um das Jahr 2030 ist vermutlich noch optimistisch.

Anzeige

Es ist allerdings gut möglich, dass Fallout-Fans in der Zwischenzeit nicht vollkommen leer ausgehen. Howard selbst hat bereits angedeutet, dass an Projekten im Fallout-Franchise gearbeitet wird – vielleicht kein Fallout 5, aber möglicherweise ein Remake oder ein Mobile-Game. Im gleichen Interview macht der Bethesda-Chef aber bereits klar, dass Fans nicht auf Neuauflagen von Fallout 1 oder Fallout 2 hoffen sollen.

Vom Topdown-RPG zum Online-Shooter: Die Geschichte der Fallout-Spiele

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.