PS4-Hit auf dem PC lange überfällig: Nur Sony stellt sich immer noch quer

Elden Ring macht aktuell wieder deutlich, wie beliebt die Spiele von FromSoftware wirklich sind. Ein PS4-Hit des Entwicklers hat allerdings bis heute keinen PC-Port erhalten. Der Dark-Souls-Erfinder stellt sich jetzt auf die Seite der Fans.

PC-Spieler, die Elden Ring, Dark Souls und Sekiro: Shadows Die Twice lieben, plagt schon lange eine Frage: Wo ist Bloodborne? Das RPG ist 2014 exklusiv für die PS4 erschienen, aber von einem PC-Port (und noch besser: einer Steam-Version) fehlt jede Spur. Jetzt meldet sich auch FromSoftware-Präsident Hidetaka Miyazaki zu Wort. Er kann zwar keine Ankündigung liefern, aber zeigt zumindest echte Sympathie für den Wunsch der Fans.

Im Interview mit PC Gamer macht der Giftsumpf-Enthusiast klar, dass sich auch manche FromSoftware-Mitarbeiter einen PC-Port wünschen. Er selbst könne dies allerdings nicht aussprechen, da er sonst Ärger bekommen würde. Trotzdem gibt er zu, dass er nicht „gegen“ eine PC-Version ist.

Als einer der Erschaffer von Bloodborne ist es meine persönliche, ehrliche Meinung, dass ich gerne mehr Spieler in den Genuss des Spiels kommen lassen würde. Besonders als ein Spiel, das jetzt in die Jahre gekommen ist und das auf älterer Hardware verloren geht – ich denke, es wäre für jedes Spiel wie dieses schön, wenn mehr Leute es spielen und dieses Relikt der Vergangenheit erleben können. Was mich betrifft, wäre ich also definitiv nicht dagegen.