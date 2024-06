Im nächsten iPhone-Update: Apple versteckt geniale Funktion in der Tastatur

Mit iOS 18 bringt Apple jede Menge große Neuerungen aufs iPhone, doch hier und da verstecken sich auch nennenswerte Kleinigkeiten. So beherrscht die Tastatur jetzt systemweit nicht nur die Grundrechenarten, sondern kann noch viel mehr.

Eine Taschenrechner-App besitzt das iPhone bereits seit dem ersten Modell. Das iPad hingegen bekommt die praktische App mit vielen Zusatz-Features – Stichpunkt „Math Notes“ – erst mit iPadOS 18 spendiert. Doch auch das iPhone geht nicht leer aus. Wie sich jetzt nämlich herausstellt, versteckt Apple einen multifunktionalen Rechner in jedem Textfeld direkt über der Tastatur (Quelle: Ryan Jones auf X, ehemals Twitter via 9to5Mac).

Innerhalb von iOS 18: Apple versteckt Taschenrechner in iPhone-Tastatur

Und so funktioniert es: Einfach eine Rechenaufgabe in ein beliebiges Textfeld eingeben und schon erhält man in der Vorschlagsleiste über der Tastatur die korrekte Antwort. Nun können die Nutzerinnen und die Nutzer entscheiden – soll nur das Ergebnis oder der gesamte Rechenweg, also die Gleichung im Text ausgegeben werden – coole Sache.

Der Clou: Dies alles funktioniert nicht nur mit Berechnungen der grundlegenden Mathematik. Auch Umrechnungen für Währungen, Temperaturen und vieles mehr können auf diese Weise direkt und ohne Umwege vorgenommen werden. Damit spart man sich den Weg über alternative Apps oder auch ÜBER die Suchfunktion innerhalb des iPhone-Systems.

Bisher über die Suchfunktion auf dem iPhone erreichbar

Die Suchfunktion? Wer es noch nicht weiß, wer die bemüht – einfach auf dem Homebildschirm von oben nach unten mit dem Finger wischen – der kann ebenso einfache Berechnungen und Umrechnungen vornehmen. Kurzerhand die Gleichung oder die Einheiten eingeben und im Anschluss gibts das passende Ergebnis.

Derzeit befindet sich iOS 18 noch in der Entwicklung. Eine erste öffentliche Beta-Version will Apple im Juli veröffentlichen. Die finale Freigabe wird für September erwartet. Kurz vor dem Marktstart des iPhones 16 sollte iOS 18 dann zum Download für alle regulären Anwender bereitstehen.