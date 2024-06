Für 22,99 Euro: Amazon verkauft einen unverzichtbaren Begleiter fürs Camping

Beim Camping gibt es eine goldene Regel: Platz sparen. Camping-Gadgets mit mehreren Funktionen sind deshalb die heimlichen Helden im Zelt oder Wohnwagen. Genau so ein Multitalent gibt es bei Amazon für 22,99 Euro. Das bietet gleich 9 Funktionen in einem.

Amazon verkauft 9-in-1-Schneidebrett fürs Camping

Natur, Freiheit und das unbeschreibliche Gefühl, wenn man morgens mit Vogelzwitschern aufwacht: Camping-Zeit ist die schönste Zeit des Jahres. Zum erfolgreichen Camping gehört auch die passende Ausrüstung. Ein Camping-Gadget, das man besser dabei haben sollte, ist das faltbare 9-in-1-Schneidebrett, das bei Amazon für 22,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) erhältlich ist.

Multifunktionales Schneidebrett 9 Funktionen in einem. Unter anderem mit Schneidebrett, Abflusssieb, mehreren Messern u.v.m. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.06.2024 16:40 Uhr

Hier ist der Name Programm: Das 9-in-1 multifunktionale Schneidebrett ermöglicht eine ganze Reihe an unterschiedlichen Anwendungen. Es enthält ein Kunststoff-Schneidebrett, einen Abflusskorb, fünf austauschbare Gemüseschneider, zwei Messer, einen Gemüseschäler und eine Unterstützung für das Schneiden. So können beispielsweise Möhren mühelos mit dem Gemüseschneider in feine Streifen geschnitten und direkt im Abflusskorb gewaschen werden, ohne zusätzliches Küchenzubehör zu benötigen.

Das platzsparende Design ermöglicht eine einfache Unterbringung aller Bestandteile. Mit einer erweiterten Größe von 34 x 23 x 11 cm und einer gefalteten Größe von 34 x 23 x 5,4 cm spart das Schneidebrett laut Hersteller bis zu 85 Prozent Platz in der Küche. Der ergonomische Griff erleichtert das Aufnehmen und das Schneidebrett kann platzsparend an die Wand gehängt werden.

Zudem besteht das Multi-Schneidebrett aus hochwertigem Kunststoff und lebensmittelechtem Silikon (PP + TPR). Dadurch ist es langlebig, schmutzabweisend und geruchsneutral, sodass keine Gerüche oder Flecken zurückbleiben.

Für wen lohnt sich das 9-in-1-Schneidebrett bei Amazon?

Das 9-in-1-Schneidebrett ist ein Muss für alle Camping-Fans und Outdoor-Enthusiasten. Es spart Platz und bietet zahlreiche Funktionen in einem kompakten Äußeren, das im Wohnwagen, Zelt oder auch größeren Rucksack problemlos unterkommt. Mit 4,1 von 5 Sternen überzeugt es auch Amazon-Kunden.

