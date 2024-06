Keine 27 Euro bei Amazon: Löst 2 iPhone-Probleme mit einem Streich

Wer sich ein neues iPhone kauft, der wird mit zwei Problemen konfrontiert. Wer nämlich dann kabellos per MagSafe den Akku laden und dazu noch die neue Funktion „StandBy“ nutzen möchte, der benötigt passendes Zubehör. Bei Amazon gibt es aktuell und nur für kurze Zeit eine Ladestation günstiger, die beide Probleme direkt mit einem Streich löst.

Die MagSafe-Ladestation von Ugreen meistert aber nicht nur die beiden genannten Herausforderungen, sondern bietet auch noch viele Extras. Doch zunächst zum aktuellen Angebot. Regulär kostet die Station knapp 40 Euro, gegenwärtig aber zahlt ihr bei Amazon nur 26,99 Euro und spart somit 33 Prozent (bei Amazon ansehen).

UGREEN Faltbare MagSafe-Ladestation fürs iPhone

Günstiger bei Amazon: Multifunktionale MagSafe-Ladestation fürs iPhone

Wie lange der günstige Preis noch gilt? Dazu schweigt Amazon, ihr solltet also lieber nicht zu lange einen etwaigen Kauf überdenken. Apropos: Wenn ihr Versandkosten sparen möchtet, dann solltet ihr Prime-Kunde sein. Die zahlen nämlich keine Versandkosten, auch wenn der Bestellwert weniger als 39 Euro beträgt (Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen).

Die Ladestation von Ugreen funktioniert mit jedem iPhone, welches über MagSafe verfügt. Konkret alle Modelle des iPhone 12, 13, 14 und des aktuellen iPhone 15. Der Clou: Die Ladestation ist klappbar und lässt sich so leicht auch auf Reisen transportieren.

Passt für iPhone, AirPods und mit optionalen Adapter auch für die Apple Watch. (Bildquelle: Amazon)

Ausgeklappt öffnet sich im unteren Teil eine weitere Ladefläche für AirPods. Die können dann nämlich gleichzeitig kabellos mit Strom betankt werden. Dank eines seitlichen USB-C-Anschlusses kann dann noch ein weiteres Ladekabel verbunden werden. So lässt sich beispielsweise noch die Apple Watch laden. Tipp: Holt euch vielleicht gleich noch einen von diesen kleinen Lade-Adaptern für die Apple Watch, die können einfach seitlich in die Ladestation gesteckt werden (bei Amazon ansehen).

Übrigens: In der MagSafe-Ladestation von Ugreen kann das iPhone auch horizontal ausgerichtet werden. In dem Fall aktiviert sich ab iOS 17 die neue Funktion „StandBy“. Aus dem iPhone wird so ein interaktives Smart-Display – quasi der bessere Wecker für den Nachttisch.

Aufgepasst: Ladegerät nicht vergessen!

Wichtig zu wissen: Im Lieferumfang befindet sich nur ein USB-C-Kabel, aber nicht das nötige Ladegerät. Wer kein USB-C-Ladegerät besitzt, muss sich also noch eins besorgen. Wie wäre es beispielsweise mit dem Modell „Nexode“ vom selben Hersteller? Leistet ganze 30 Watt und kostet gegenwärtig nur 12,99 Euro (bei Amazon ansehen).

Bleibt nur noch die Frage: Wie gut ist die Ladestation von Ugreen überhaupt? Über 80 Käuferinnen und Käufer vergeben im Schnitt gegenwärtig positive 4,4 von maximal 5 Sternen. Kann sich sehen lassen, vor allem weil 60 Prozent gleich die volle Punktzahl geben und 25 Prozent nur einen Punkt abziehen. Macht in Summe demnach 85 Prozent Kunden, die mehr als nur zufrieden sind.

