Amazon kündigt Mega-Highlight für den 19. Juli an – nur für Prime-Kunden

Im Juli lohnt sich das Prime-Abo bei Amazon ganz besonders, denn nur wer auch Prime-Kunde ist, kommt in den Genuss einer neuen epischen Fernsehserie. „Those About to Die“ nimmt uns mit ins Römische Reich und weckt Erinnerungen an einen berühmten Blockbuster und eine andere epische TV-Serie.

Bereits im letzten Jahr machten Meldungen zu einer neuen epischen Serie die Runde. In den USA läuft „Those About to Die“ ab dem 18. Juli beim Streaming-Dienst Peacock. Hierzulande allerdings sicherte sich Amazon die Rechte und stellt die Serie, wie jetzt verkündet wurde, ab dem 19. Juli 2024 exklusiv seinen Prime-Kunden zur Verfügung (Prime 30 Tage kostenlos testen).

Nur bei Amazon Prime Video: Epische Gladiatoren-Serie mit Top-Cast

Im gleichen Atemzug wurde jetzt auch ein erster Trailer veröffentlicht. Der lässt bereits erahnen, um was es geht. Wir schreiben das Jahr 79 nach Christus, in Rom herrscht der alternde Kaiser Vespasian – in der Rolle der weltbekannte Schauspieler Anthony Hopkins. Doch Vespasian sitzt alles andere als fest im Sattel. Derweil wird die Welt der Gladiatoren von Korruption, Gier und Gewalt bestimmt. Der Circus Maximus genügt den Mächtigen schon lange nicht mehr, die Zeit des Kolosseums hat geschlagen.

Den Trailer müsst ihr gesehen haben:

Those About To Die – Trailer (Amazon Prime Video)

Da werden Erinnerungen wach, beispielsweise an „Gladiator“ von Ridley Scott aus dem Jahre 2000 oder auch an die amerikanische TV-Serie „Spartacus“ die zwischen 2010 und 2013 lief. Beide Werke rücken die Welt der Gladiatoren in den Fokus des Geschehens, allerdings in unterschiedlichen Epochen. Spartacus spielt 150 Jahre vor „Those About to Die“ und „Gladiator“ gut 100 Jahre nach den Ereignissen der neuen Serie auf Amazon.

Nicht nur vor der Kamera verlässt man sich auf Hollywood-Größen, auch dahinter findet man erfolgsverwöhnte Köpfe. Beispielsweise Drehbuchautor Robert Rodat. Der schrieb einst das Script für „Der Soldat James Ryan“. Die Regie übernimmt dann unter anderem noch Roland Emmerich. Den deutschen Filmemacher muss man wohl niemanden mehr vorstellen. Epische Inszenierungen sind sein Steckenpferd, wenngleich der letzte Film „Moonfall“ eher ein ziemlicher Reinfall war.

10 Folgen sind erst mal sicher

Die Dramaserie wird zunächst aus 10 Episoden bestehen. Mit etwas Glück wird es allerdings mehr als nur diese eine Staffel geben – hängt wohl vom Erfolg ab. Bewertungen bei der IMDb oder bei Rotten Tomatoes sucht man aktuell noch vergebens, doch Cast und Trailer versprechen bereits ein echtes Mega-Highlight zu werden. Überzeugen könnt ihr euch davon ab dem 19. Juli exklusiv auf Amazon Prime Video.

