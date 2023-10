The Rising of the Shield Hero: Start von Staffel 3 im Stream (Deutsch & OmU)

Die Anime-Adaption „The Rising of the Shield Hero“ der Light-Novel von Aneko Yusagi geht bereits in die 3. Staffel. Wo ihr alle Folgen der Serie auf Deutsch und im Original sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Hierzulande ist „The Rising of the Shield Hero“ zur Zeit exklusiv bei dem Anime-Streamingdienst „Crunchyroll“ im Stream verfügbar.

Die ersten beiden Staffeln der Serie könnt ihr als OmU oder mit deutscher Tonspur mit zusätzlicher Werbung auch kostenfrei bei „Crunchyroll“ anschauen.

Die dritte Staffel gehört zum Premium-Content von Crunchyroll und ist aktuell nur mit einem der Fan-Abos (ab 6,99 Euro im Monat) zu streamen.

Wann kommt der GerDub von Staffel 3?

Der Streamingdienst hat die Synchronisation der dritten Staffel bereits bestätigt (Quelle: Crunchyroll). Ein konkretes Datum gibt es aber nocht nicht.

Bei Staffel 2 erschienen die Folgen mit GerDub in einem Abstand von 4 Wochen. Wir erwarten die erste Folge von „The Rising of the Shield Hero“ Staffel 3 somit voraussichtlich Anfang November.

Episodenliste

Folge Deutscher Titel OmU GerDub Staffel 1 1 (1) Der Held des Schilds 9.1.19 16.7.20 2 (2) Das Sklavenmädchen 16.1.19 23.7.20 3 (3) Katastrophale Welle 23.1.19 30.7.20 4 (4) Morgendliches Wiegenlied 30.1.19 30.7.20 5 (5) Filo 6.2.19 30.7.20 6 (6) Eine neue Kameradin 13.2.19 6.8.20 7 (7) Der Heilige des himmlischen Vogels 20.2.19 6.8.20 8 (8) Der Fluchschild 27.2.19 13.8.20 9 (9) Melty 6.3.19 13.8.20 10 (10) Inmitten der Aufruhr 13.3.19 20.8.20 11 (11) Die Katastrophe ist zurück 20.3.19 20.8.20 12 (12) Der pechschwarze Eindringling 27.3.19 27.8.20 13 (13) Der Teufel des Schilds 3.4.19 27.8.20 14 (14) Unvergängliche Erinnerungen 10.4.19 3.9.20 15 (15) Raphtalia 17.4.19 3.9.20 16 (16) Die Königin der Filorials 24.4.19 10.9.20 17 (17) Ein altes Versprechen 1.5.19 10.9.20 18 (18) Die verbundene Verschwörung 8.5.19 17.9.20 19 (19) Die vier heiligen Helden 15.5.19 17.9.20 20 (20) Der Kampf von Gut und Böse 22.5.19 24.9.20 21 (21) Naofumis triumphale Heimkehr 29.5.19 24.9.20 22 (22) Die Vier-Helden-Konferenz 5.6.19 1.10.20 23 (23) Das Archipel von Cal Mira 12.6.19 1.10.20 24 (24) Beschützer einer anderen Welt 19.6.19 8.10.20 25 (25) The Rising of the Shield Hero 26.6.19 8.10.20 Staffel 2 1 (26) Ein neues Gebrüll 6.4.22 4.5.22 2 (27) Die Spuren der Geisterschildkröte 13.4.22 11.5.22 3 (28) Bebender Boden 20.4.22 18.5.22 4 (29) Ruinen im Nebel 27.4.22 25.5.22 5 (30) Ost Hōrai 4.5.22 1.6.22 6 (31) Aufholjagd 11.5.22 8.6.22 7 (32) Das endlose Labyrinth 18.5.22 15.6.22 8 (33) Abschied im Schnee 25.5.22 22.6.22 9 (34) Humming Fairy 1.6.22 29.6.22 10 (35) Der Held des Katanas 8.6.22 6.7.22 11 (36) Kizuna 15.6.22 13.7.22 12 (37) Der Grund, um zu kämpfen 22.6.22 20.7.22 13 (38) Blumenopfer der Erinnerungen 29.6.22 27.7.22 Staffel 3 1 (39) Das dunkle Kolosseum 6.10.23 vsl. 3.11.23 2 (40) Nadia 13.10.23 TBA 3 (41) TBA 20.10.23 TBA 4 (42) TBA 27.10.23 TBA 5 (43) TBA 3.11.23 TBA 6 (44) TBA TBA TBA 7 (45) TBA TBA TBA 8 (46) TBA TBA TBA 9 (47) TBA TBA TBA 10 (48) TBA TBA TBA 11 (49) TBA TBA TBA 12 (50) TBA TBA TBA

