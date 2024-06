AstroTV wird eingestellt: Wann & kann man den Sender danach noch empfangen?

In der Senderliste findet man je nach TV-Anbieter neben normalen Programmen auch einige mehr oder weniger kuriose Einträge. Einer davon ist AstroTV, wo man den ganzen Tag Lebenshilfe und esoterische Ratschläge erhalten kann. Damit ist bald Schluss. AstroTV wird eingestellt.

Noch ist genügend Zeit, um sich die esoterischen Inhalte am Fernsehbildschirm reinzuziehen. Das Ende des Senders naht aber. Auch nachdem AstroTV im TV eingestellt wird, muss man aber voraussichtlich auf die Inhalte verzichten.

Dann wird AstroTV eingestellt

AstroTV wird ab Ende 2024 nicht mehr über die bisherigen Empfangswege per Kabel und Satellit zu sehen sein. Am 31. Dezember 2024 werden die Übertragungen im TV eingestellt. Nach 20 Jahren endet also die „Ära“ des Wahrsagens vor laufenden Kameras. Seit Juni 2004 war der Sender im TV zu sehen.

Es gibt mehrere Gründe, warum AstroTV beendet wird. Eine Hauptquelle für die Finanzierung des Programms sind Zuschaueranrufe. In den letzten Monaten und Jahren ist jedoch die Anzahl der Anrufer zurückgegangen (Quelle: Digitalfernsehen.de). Zudem hat der Sender viele Zuschauer durch neue Kabelbelegungen bei Vodafone verloren, wonach der Sender nicht mehr auf seinem ursprünglichen Platz oder gar nicht mehr zu finden war.

AstroTV wird eingestellt: Kann man den Sender danach noch empfangen?

Das Programm geriet immer wieder in die Kritik, da zum Beispiel bei Anrufen an die Sonderrufnummern hohe Gebühren entstanden und fragwürdige Produkte wie „Energiekerzen“ zum Preis von über 80 Euro per Teleshopping angeboten wurden (Quelle: NTV). Einige „Highlights“ aus den Sendungen gibt es immer wieder bei „TV Total“ zu sehen:

Auch nach dem Aus im TV wird es aber Übertragungen von Hellseherei und Kartenlegen geben. Die Sendungen von AstroTV sollen demnach weiter produziert und per Stream über das Internet zu sehen sein. So wird mit der Ankündigung der Betreibergesellschaft aqviqo GmbH zum Sender-Aus angegeben, dass man sich „vor allem auf das Internet konzentrieren möchte“ (Quelle: RND).

„Es ist nun an der Zeit, dass wir unseren Fokus anpassen und die Weichen für die Zukunft in einer zunehmend digitalisierten Welt stellen.“ (Quelle: dwdl.de)

Wie und in welcher Form genau es mit der esoterischen Lebensberatung vor laufenden Kameras weitergehen wird, wurde noch nicht bekannt gegeben.

