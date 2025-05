Aus aktuellem Anlass: ARD wirft komplettes Programm für Weltereignis um

Konklave ist ein Muss für Filmfans

Der Film Konklave war für mich ein echter Volltreffer! Der Einblick in die geheime Welt der kirchlichen Würdenträger ist nicht nur interessant, sondern wird in dem Thriller auch extrem spannend inszeniert. Ich wollte eigentlich nur kurz reinschauen und war dann so fasziniert, dass ich mir doch den ganzen Film angeschaut habe. Daher gibt es von mir eine klare Empfehlung!