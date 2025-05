Schlechte Nachrichten für Tagesschau

Nach mehr als acht Jahren als Sprecher der wichtigsten deutschen Nachrichtensendung zieht Constantin Schreiber einen Schlussstrich. Der 45-jährige Grimme-Preisträger verkündet überraschend seinen Abschied von der „Tagesschau“. Seine letzte Sendung wird er Ende Mai moderieren – mit einem augenzwinkernden Abschiedsgruß.

Constantin Schreiber hört bei der Tagesschau auf

Seit 2017 gehörte Constantin Schreiber zum festen Ensemble der „Tagesschau“. Der Cuxhavener arbeitete sich kontinuierlich nach oben und schaffte 2021 den Sprung in die prestigeträchtige 20-Uhr-Ausgabe. Dort präsentierte er gemeinsam mit bekannten Kollegen wie Susanne Daubner und Jens Riewa die Nachrichten des Tages vor einem Millionenpublikum.

„Es war mir eine Ehre!“, schreibt Schreiber auf Instagram an seine mehr als 240.000 Follower. Der Moderator blickt dankbar auf seine Zeit beim NDR zurück, hält sich aber zu seinen künftigen Plänen bedeckt. Bekannt ist nur seine knappe Andeutung, es sei „Zeit für Neues“. Schreiber gilt als vielseitiger Journalist, der sich durch kontroverse Buchveröffentlichungen zum Islam und preisgekrönte Reportagen wie „Der Moscheereport“ einen Namen gemacht hat. Schreiber könnte also wieder einen komplett neuen Weg gehen und für eine Überraschung sorgen.

Wer folgt auf Constantin Schreiber?

Der NDR hält sich bislang bedeckt, wer künftig Schreibers Platz am Sprecherpult bei der ARD-Nachrichtensendung Tagesschau einnehmen wird. Die Fußstapfen sind groß: Der Grimme-Preisträger hatte sich durch seine souveräne Art und professionelle Nachrichtenpräsentation einen festen Platz in der deutschen Medienlandschaft erarbeitet. Seine letzte Moderation am 25. Mai dürfte für viele Zuschauer ein wehmütiger Moment werden – zumal Schreiber ein finales Augenzwinkern in Aussicht stellt (Quelle: t-online).

Sobald der Platz von Constantin Schreiber neu besetzt wird und bekannt ist, wer ihn in der Tagesschau ersetzen wird, werden wir euch informieren.

