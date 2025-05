Heute in der ARD-Mediathek: Diese packende Spionage-Serie basiert auf wahren Ereignissen

Kennen wir die Menschen, die wir lieben, wirklich? In dieser britischen Mini-Serie enthüllt eine Ehefrau die Geheimnisse ihres verstorbenen Partners.

Mit der Liebe scheint Schauspielerin Ruth Wilson auf Kriegsfuß zu stehen – zumindest in ihren Serienrollen. Nachdem sie in vier Staffeln der Showtime-Serie „The Affair“ zwischen Glück und Leid gependelt war, begegnet sie in der Mini-Serie „Mrs. Wilson“ einer anderen Art von Betrug und Schmerz.

Die drei Teile der bereits 2018 erschienenen Produktion stehen ab heute, 27. Mai 2025, in der ARD-Mediathek zum kostenfreien Stream zur Verfügung und werden zugleich als Free-TV-Premiere ausgestrahlt. Was die Serie so besonders macht, ist die Tatsache, dass der Name der Serie keineswegs zufällig mit dem von Hauptdarstellerin Ruth Wilson übereinstimmt.



„Mrs. Wilson“: Darum geht es

Für Alison Wilson (Ruth Wilson) bricht 1963 eine Welt zusammen: Ihr Ehemann Alec (Iain Glen) verstirbt unerwartet an einem Herzstillstand. Während Alison versucht, den Verlust zu verarbeiten, taucht jedoch eine Unbekannte vor ihrer Tür auf, die sich als wahre „Mrs. Wilson“ ausgibt.

In Alison wächst der Verdacht, dass ihr Mann zahlreiche Geheimnisse mit ins Grab genommen hat. Um Antworten zu finden, beginnt die Witwe, das Leben von Alec zu hinterfragen und stößt dabei auf überraschende Tatsachen, ein Doppelleben und ein weitreichendes Spionagenetzwerk.

„Mrs. Wilson“: Eine wahre Begebenheit

Für Ruth Wilson war die Rolle der Alison mehr als nur eine weitere Figur in ihrem Portfolio. „Mrs. Wilson“ basiert auf der wahren Geschichte ihrer eigenen Großmutter Alison, die plötzlich nach dem Tod ihres Mannes erkannte, dass ihre Ehe eine Fassade war. Persönliche Erfahrungen und Erzählungen fließen somit in die überzeugende Darstellung ein, die für maximale Spannung sorgt.

Im realen Leben blieben einige Geheimnisse jedoch ungelüftet, wie Ruth Wilson in einem Interview berichtete. Neben Wilson sind auch Fiona Shaw (Petunia aus der „Harry Potter“-Reihe), Calam Lynch („Bridgerton“) und Keeley Hawes („Scoop – Ein royales Interview“) Teil des Casts.