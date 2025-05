ZDF-Comeback: Legendäre Kult-Show kehrt nach 6 Jahren endlich zurück

Sechs Jahre Funkstille – und jetzt kehrt die preisgekrönte Zeitreise-Comedy mit einem Knall zurück.

Geschichte mal anders: Das ZDF bringt nach 6 Jahren Pause die Sendung Sketch History zurück, in der große Persönlichkeiten und Ereignisse der Menschheitsgeschichte auf humoristische Art und Weise vorgestellt werden.

Warum Fans der ZDF-Show so lange auf eine vierte Staffel warten mussten, erklärt Creative Producer Chris Geletneky folgendermaßen:

In Zeiten, wo die echten Nachrichten-Meldungen sich wie fast schon übertriebene Comedy lesen, war es gar nicht so einfach noch Sketche zu schreiben, die lustig und unrealistisch sind. Aber ich glaube, wir haben die Lücke gerade noch so gefunden!