Amazon bricht mir das Herz: Einer der schönsten Anime muss im Abo bleiben

Anime-Fans müssen sich jetzt beeilen: Amazon trennt sich schon bald von einem der besten Animes überhaupt.

Amazon wirft genialen Anime aus dem Abo

Mit The Dangers in My Heart ist in den letzten Jahre einer der schönsten Romance-Anime überhaupt erschienen. Die einfühlsame Liebesgeschichte zwischen dem introvertierten Kyōtarō Ichikawa und der lebensfrohen Anna Yamada hat nicht nur mein Herz im Sturm erobert, sondern auch das von unzähligen anderen Anime-Fans.

Das spiegelt sich auch im User auf MyAnimeList wider, wo die zweite Staffel mit einem Wert von 8,75 von 10 möglichen Punkten zu den 50 besten Anime aller Zeiten gezählt wird. In Deutschland ist die Serie mit ihren zwei Staffeln über Amazon Prime Video abrufbar – allerdings nur noch für kurze Zeit. Amazon entfernt den Anime nämlich innerhalb der nächsten 30 Tage aus dem Abo. Das ist ein großer Verlust, denn im Stream ist The Dangers of My Heart nirgendwo anders legal verfügbar.

Wann genau der Anime das Programm von Amazon Prime Video verlässt, ist noch nicht klar, ihr solltet euch also bei Interesse nicht allzu viel Zeit lassen. Und keine Sorge wegen Untertiteln: Beide Staffeln stehen auch auf Wunsch mit deutscher Synchronisation zur Verfügung.

Für einen ersten Vorgeschmack auf die Story, die liebenswerten Figuren und den wunderschönen Artstyle haben wir euch ganz oben den offiziellen Trailer zum Anime eingebunden.

Dieser Anime ist ein Meisterwerk Für mich ist The Dangers in My Heart ein Meisterwerk und einer der besten Anime der Neuzeit. Tatsächlich höre ich den Soundtrack sogar regelmäßig in meiner Freizeit und dabei liegt das Staffelfinale bei mir schon einige Zeit zurück. Was nochmal besonders unterstreicht, wie sehr mir dieser Anime ans Herz gewachsen ist. Ehrlich gesagt werde ich ihn jetzt nochmal schnell rewatchen, bevor er womöglich für immer aus dem Streaming-Katalog von Amazon Prime Video verschwindet. Für mich ist das ein echter Verlust, weil das meiner Ansicht nach der beste Anime ist, den Amazon aktuell im Programm hat. Insofern kann ich euch nur raten, nutzt eure Chance! Wenn ihr auch nur ein bisschen Interesse am Romance-Genre habt, dann wird euch dieser Titel mit großer Wahrscheinlichkeit verzaubern. Daniel Boldt

