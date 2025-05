„Eternauta“ Staffel 2: Sci-Fi-Serie geht auf Netflix weiter

Die argentinische Sci-Fi-Serie hat einen beeindruckenden Auftakt hingelegt. Wann es mit „Eternauta“ weitergeht, lest ihr hier.

Die Sci-Fi-Serie „Eternauta“

Am 30. April 2025 brachte Netflix die argentinische Sci-Fi-Serie „Eternauta“ heraus, die weltweit für Begeisterung sorgt. Die Serie basiert auf dem Comic von Héctor Germán Oesterheld und Francisco Solano López aus dem Jahr 1957 (auf Amazon ansehen). Mittelpunkt ist ein zerstörerischer Schneesturm, der Buenos Aires in einen tödlichen Schauplatz verwandelt.

Im Zentrum der Handlung steht Juan Salvo, verkörpert von Argentiniens Schauspiellegende Ricardo Darín („Wild Tales“), der gemeinsam mit einer Gruppe Überlebender versucht, das Geheimnis hinter der verheerenden Katastrophe zu lüften und dabei mit einer noch viel größeren Gefahr konfrontiert wird. Ob es „Eternauta“ Staffel 2 geben wird, verraten wir euch hier.

Streaming-Start: 30.04.2025

Genre: Abenteuer, Action, Drama, Fantasy, Science Fiction

FSK: Ab 16 Jahren

1 Staffel

So steht es um „Eternauta“ Staffel 2

Die Serie „Eternauta“ feierte auf Netflix einen beeindruckenden Erfolg und schaffte es in vielen Ländern, darunter auch Deutschland, in die Top 10 der meistgesehenen Titel (via FlixPatrol). Unter diesen Umständen erscheint eine Fortsetzung als naheliegend.

Hauptdarsteller Ricardo Darín erklärte gegenüber der spanischen Vogue, dass aufgrund vertraglicher und moralischer Verpflichtungen die Produktion eines zweiten Teils unumgänglich sei (via Vogue Spain). Man habe dies bereits beschlossen, doch wann und auf welche Weise es umgesetzt werde, wisse er noch nicht. Dennoch müsse die Fortsetzung realisiert werden.

Im Gespräch mit Deadline gab Netflix kurz nach dem Start der Serie bekannt, dass eine zweite Staffel kommen wird. Diese werde eine bedeutende Rolle spielen, da sie zahlreiche Science-Fiction-Ideen, die in der ersten Staffel lediglich angedeutet worden seien, umfassend weiterentwickeln und in den Vordergrund rücken werde.

Klingt spannend? Dann werft einen Blick in das Video unserer kino.de-Kollegen, um einen ersten Eindruck der Serie zu bekommen:

Eternauta | Offizieller Trailer

So viele Folgen könnte „Eternauta“ Staffel 2 haben

Der Comic liefert inhaltlich noch ausreichend Stoff, um weitere Folgen zu produzieren. Produzent Matías Mosteirin glaubt, dass sie die Geschichte mit acht weiteren Episoden gut und schön abschließen können. Somit wird die zweite Staffel von „Eternauta“ mit insgesamt acht Episoden etwas umfangreicher sein als die erste. Nach Staffel 2 ist dann aber Schluss.

Startdatum von „Eternauta“ Staffel 2

Ein genauer Termin für die Veröffentlichung der zweiten Staffel wurde bisher nicht bekanntgegeben. Da die Produktion der ersten sechs Episoden, einschließlich Dreh und Nachbearbeitung, insgesamt 20 Monate in Anspruch nahm, ist es wahrscheinlich, dass ihr frühestens 2027 erfahren werdet, wie die Geschichte im verschneiten Buenos Aires weitergeht.

Regisseur und Drehbuchautor Bruno Stagnaro („Okupas“) wird erneut die Fortsetzung leiten, und es bleibt zu hoffen, dass ein Großteil der bisherigen Besetzung ebenfalls wieder mit dabei sein wird.

Argentinische Kulturgeschichte

Das Originalwerk ist weit mehr als eine Science-Fiction-Serie. Es trägt eine starke politische Symbolik in sich: Der Autor Oesterheld und seine vier Töchter wurden nach dem Militärputsch in Argentinien im Jahr 1976, wie etwa 30.000 weitere Menschen, verschleppt und gelten bis heute als vermisst (via The Guardian). Es wird angenommen, dass sie von der Militärdiktatur ermordet wurden.

Für viele Argentinier hat das Werk eine tiefere Bedeutung, da es eng mit der Auseinandersetzung mit den Verbrechen der Diktatur verknüpft ist. Es ist kein Zufall, dass einige Szenen in der Militärbasis Campo de Mayo angesiedelt und dort auch gefilmt wurden (via IHL Databases).

Während der Diktatur Videlas diente diese Anlage als geheimer Ort, an dem das Militär Bürger inhaftierte, verhörte und folterte. In der Serie wird dieser Ort zum symbolischen Zentrum des organisierten Widerstands gemacht. Die Botschaft dahinter: „Niemand wird alleine gerettet“ (via Buenos Aires Times).