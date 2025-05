Dank Andor: Unbeliebter Star-Wars-Film profitiert vom Erfolg der Disney-Serie

Einer der meistgehassten Star-Wars-Filme feiert dank Andor ein Comeback!

Gleich vier Star-Wars-Filme erobern Disney+

Andor ist vorbei und Star-Wars-Fans sind einerseits begeistert und andererseits wehmütig darüber, dass die Serie auf Disney+ endgültig vorbei ist. Gleichzeitig hat sie bei vielen Fans aber auch offenbar die Lust auf mehr geweckt. Also mehr Star Wars, denn in den Charts der Streamingplattform befinden sich urplötzlich vier Star-Wars-Filme (und eine Serie). Darunter einer der unbeliebtesten Ableger.

Wenig überraschend ist vor allem die hohe Platzierung von Rogue One: A Star Wars Story. Der Film von 2016 setzt die Handlung der Serie fort und ist somit die beste Wahl, wenn man nach Andor noch nicht Abschied nehmen will. Ebenfalls in den Charts vertreten ist der Klassiker Star Wars: Eine neue Hoffnung. Mit diesem Film begann 1977 schließlich alles.

Und auch die aktuelle Beliebtheit von Star Wars: Die Rache der Sith lässt sich erklären. Der Film feierte kürzlich sein 20. Jubiläum und wurde infolgedessen sogar nochmal im Kino aufgeführt. Am meisten profitiert aber Episode 1 von dem Hype um Andor. Denn obwohl Star Wars: Die dunkle Bedrohung bei Kritikern keinen guten Stand hat, befindet sich auch dieser Film in den Streaming-Charts von Disney+. Gut möglich, dass viele User nach der Serie Lust auf einen Rewatch der gesamten Saga hatten und deshalb mit dem ersten Film (also inhaltlich gesehen) begonnen haben.

Als Grundlage für diese Einordnung dient übrigens der Kritiker-Score von Rotten Tomatoes. Dort sind insgesamt 12 Star-Wars-Filme vertreten. Dem Ranking nach ist Star Wars: Eine neue Hoffnung der beste Film der Reihe. Episode 1 ist indessen nur auf Platz 10. Unbeliebter sind nur Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers und der Animationsfilm Star Wars: The Clone Wars von 2008 (Quelle: Rotten Tomatoes).