„The Paper“: Alle Infos zu dem Spin-off von „The Office“

Mit „The Paper“ kommt ein Spin-off aus dem Universum von „The Office“. Jetzt gibt es einen ersten Blick auf die neue Mockumentary, inklusive Starttermin und einem aus Scranton bekanntem Gesicht.

Start von „The Paper“ noch 2025

Die neue Mockumentary von Greg Daniels und Michael Koman soll noch 2025 an den Start gehen – genauer gesagt, sollen die Folgen im September erscheinen. Die erste Staffel erscheint auf dem amerikanischen Sender Peacock. Wann jedoch das Spin-off in Deutschland erscheint, ist, Stand Mai 2025, noch nicht bekannt.

Die Doku-Crew wandert von einem Büro in das Nächste

„The Paper“ spielt in dem gleichen Universum wie „The Office“, denn in der neuen Mockumentary ist wieder die gleiche Dokumentar-Crew am Start. Auch kehrt ein bereits bekannter Charakter aus dem Scranton-Büro von Dunder Mifflin zurück.

Doch nicht nur inhaltlich hat die neue Serie offensichtliche Bezüge zu „The Office“. Greg Daniels, Schöpfer von „The Office“ (US) ist auch für „The Paper“ verantwortlich. An seiner Seite stehen unter anderem Ricky Gervais und Stephen Merchant, aus dessen Feder das britische Original von „The Office“ stammt.

In „The Paper“ begleitet das Kamerateam die Zeitung „The Truth Teller“, die in Toledo, Ohio ansässig ist, mit der Hilfe von freien Reportern wiederbelebt werden soll.

Der Cast von „The Paper“

Fans von Dunder Mifflin und „The Office“ werden sich über ein Gesicht im Büro der in Toledo ansässigen Zeitung „The Truth Teller“ freuen: Oscar Nunez kehrt in seine Rolle als Oscar Martinez zurück. Der ehemalige Buchhalter von Dunder Mifflin hat allem Anschein nach einen Karrierewechsel vollzogen und ist von Pennsylvania nach Ohio gezogen.

An der Seite von Nunez stehen folgende Darsteller: