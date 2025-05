Marvel-Knaller: Amazon zeigt neuen Spider-Man, ersten Trailer und verrät Release-Zeitraum

So düster habt ihr Spider-Man noch nie gesehen! Amazon lässt mit Spider-Man Noir eine finstere Variante auf Marvel-Fans los.

So sieht Nicolas Cage als Spider-Man Noir aus

Dass Amazon an einer düsteren Live-Action-Serie zu Spider-Man Noir arbeitet, ist bereits seit geraumer Zeit bekannt. Jetzt wurde aber auch ein erstes offizielles Bild veröffentlicht, dass Schauspieler Nicoles Cage als den titelgebenden Marvel-Helden zeigt:

In der Amazon-Prime-Serie wird Nicolas Cage zum düsteren Helden Spider-Man Noir. (© Amazon / Sony)

Die Darsteller-Wahl fällt auch nicht zufällig auf Nicolas Cage. Der Schauspieler hat der Figur bereits in den animierten Spider-Man-Filmen von Sony seine Stimme geliehen. Nun verkörpert er die alternative Version auch in Zukunft für Amazon Prime Video. Noch müssen sich die Fans allerdings etwas gedulden.

Die Serie soll 2026 erscheinen. Ein genaues Datum wollten aber weder Amazon noch Lizenz-Inhaber Sony verraten. Stattdessen hat es bereits ein Teaser-Trailer ins Netz geschafft. Offenbar war die reguläre Veröffentlichung für einen späteren Zeitpunkt geplant, denn über die offiziellen Kanäle wurde nichts weiter gezeigt. Wir haben euch den besagten Teaser ganz oben eingebunden.

2026 wird ein tolles Jahr für Spider-Man-Fans

Was aber bereits verraten wurde: Die Serie wird in zwei Versionen auf Amazon Prime Video im nächsten Jahr laufen. So wird es eine Schwarz/Weiß-Variante, ganz im Stil der Comic-Vorlage geben, und eine klassische Farbvariante.

Die ersten Community-Reaktionen auf das Bild, den Teaser-Trailer und die Ankündigung sind jedenfalls äußert positiv. Die Mehrheit freut sich auf das ungewöhnliche Projekt und den etwas anderen Ansatz (siehe Reaktionen auf X).

Für Spider-Man-Fans wird 2026 also gleich in doppelter Hinsicht ein vielversprechendes Jahr. Denn neben der Amazon-Serie zu Spider-Man Noir erscheint ja auch noch im Sommer der vierte Spider-Man-Film mit Tom Holland in der Hauptrolle: Spider-Man: Brand New Day.