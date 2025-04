Spider-Man 4: Neuer Marvel-Film bricht mit jahrelanger Tradition

Sony hat im Rahmen der diesjährigen CinemaCon den offiziellen Titel für Spider-Man 4 enthüllt, den Regisseur vorgestellt und Marvel-Star Tom Holland zu Wort kommen lassen. Damit steht fest: Der neue Spider-Man-Film wird definitiv ein Neustart für die Reihe.

Spider-Man: Brand New Day erscheint 2026

Lange wurde gemunkelt und spekuliert, nun steht der Name fest: Spider-Man 4 heißt offiziell Spider-Man: Brand New Day und wird aller Voraussicht nach am 31. Juli 2026 in den US-Kinos starten – das enthüllte Sony im Rahmen der CinemaCon, die derzeit in Las Vegas stattfindet (Quelle: Spider-Man Movie auf X).

Vor Ort war auch Regisseur Destin Daniel Cretton, der Spider-Man: Brand New Day inszenieren wird. Die Dreharbeiten für den Marvel-Blockbuster sollen bereits in diesem Sommer beginnen. Cretton hat schon MCU-Erfahrung. So war der Regisseur in der Vergangenheit für Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings verantwortlich.

Superstar Tom Holland konnte aus terminlichen Gründen nicht anwesend sein. Er wendete sich aber per Videobotschaft an Presse und Publikum:

Ich weiß, dass wir euch am Ende von No Way Home mit einem gewaltigen Cliffhanger zurückgelassen haben, also ist Spider-Man: Brand New Day ein Neuanfang. Es ist genau das. (Quelle: ScreenTime auf X

Hollands Aussage ist buchstäblich zu nehmen, denn mit dem Titel Brand New Day verabschiedet sich Marvel von einer jahrelangen Tradition. Die bisherigen Spider-Man-Filme hatten immer das Wort „Home“ im Titel, wie bei Homecoming, Far Frome Home oder zuletzt No Way Home.

Gleichzeitig gibt es auch eine beliebte Comic-Reihe von Spider-Man, die Brand New Day heißt und die bereits 2008 erschienen ist. Es bleibt abzuwarten, ob diese Comics als Vorlage für den neuen Film dienen werden oder nicht.

Beyond the Spider-Verse hat neuen Termin

Im Anschluss gab es auch noch gute Nachrichten für Fans der animierten Spider-Man-Filme. Der dritte Film, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, hat einen neuen Release-Termin erhalten. Demnach soll das große Finale rund um Miles Morales am 04. Juni 2027 in den US-Kinos erscheinen.

