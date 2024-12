Schock für Spider-Man-Fans: Marvel-Fortsetzung kommt Jahre später als gedacht

Schlechte Nachrichten für Spider-Man-Fans: Der Animationsfilm Spider-Man: Beyond the Spider-Verse wird 2025 nicht erscheinen. Damit müssen sich Marvel-Fans also noch mindestens ein Jahr mehr gedulden.

Erscheint Beyond the Spider-Verse erst 2027?

Für Sonys Spider-Man-Filme läuft es momentan nicht sonderlich gut. Das hauseigene Universum ist offiziell tot, Kraven the Hunter erhält vernichtende Kritiken und nun die nächste Hiobsbotschaft: Spider-Man: Beyond the Spider-Verse wird auch 2025 nicht erscheinen – dabei sollte die Marvel-Fortsetzung ursprünglich schon 2023 veröffentlicht werden (Quelle: DiscussingFilm auf X).

Die Spider-Verse-Filme sind super beliebt und erfolgreich, allerdings sind die Animationsfilme über Miles Morales in der Produktion auch extrem aufwendig, was zu diversen Verschiebungen geführt hat. 2023 erschien mit Spider-Man: Across the Spider-Verse der zweite Teil in den weltweiten Kinos, der Fans mit einem offenen Ende zurückließ.

Der Nachfolger, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, wurde aufgrund des Hollywood-Streiks im Jahr 2023 auf Frühling 2024 verschoben. Dieser Termin konnte allerdings nicht eingehalten werden, weshalb der Film derzeit keinen konkreten Releasezeitraum mehr hat. Fans hatten infolgedessen auf das Jahr 2025 gehofft – eine Hoffnung, die sich nun langsam in Frust verwandelt.

So reagieren Marvel-Fans auf die Meldung

Auf X (ehemals Twitter) reagieren die User unterschiedlich auf die Meldung, dass Spider-Man: Beyond the Spider-Verse erst 2026 oder vielleicht sogar noch später erscheinen wird. Einige Fans machen sich ernsthaft Sorgen um die Produktion, andere argumentieren, dass sich das lange Warten auszahlen wird und wieder andere sind einfach nur genervt wegen des offenen Endes.

Ob der Film allerdings 2026 erscheinen wird, bleibt auch aus anderen Gründen zweifelhaft. Im selben Jahr erscheinen aller Voraussicht nach Avengers 5: Doomsday, Spider-Man 4 mit Tom Holland und The Batman 2. Die Konkurrenz im Superhelden-Bereich ist also enorm. Mit etwas Pech erfahren die Fans also erst 2027, wie die Geschichte um Miles Morales ausgeht.

