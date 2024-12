Sony gibt auf: Spider-Man-Universum offiziell tot

Nach diversen Fehlschlägen lässt Sony das hauseigene Spider-Man-Universum fallen. Das berichtet die Webseite The Wrap und beruft sich dabei auf einen hochrangigen Insider. Damit endet Sonys Versuch, ein eigenes Marvel Cinematic Universe zu etablieren – zumindest vorerst.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Kraven the Hunter wird der letzte Film sein

Venom, Morbius, Madame Web und Kraven the Hunter – diese Filme sollten den Auftakt für ein eigens Film-Universum im Stil vom MCU sein. In der Realität sind Morbius und Madame Web allerdings krachend gescheitert und waren sowohl finanziell als auch Review-technisch ein Totalausfall.

Anzeige

Insofern gab es schon seit Monaten Gerüchte und Vermutungen, dass Sony das Konzept fallen lässt beziehungsweise überdenkt. Nun ist es wohl offiziell, denn wie die Webseite The Wrap berichtet, konzentriert sich Sony in Zukunft voll und ganz auf den vierten Spider-Man-Film mit Tom Holland, der in Zusammenarbeit mit Disney entsteht und 2026 in die Kinos kommen soll.

Parallel dazu ist wohl jetzt schon abzusehen, dass auch Kraven the Hunter, der letzte Film in diesem Universum, der am 12. Dezember startet, ein finanzieller Misserfolg wird. Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass der Film mit Aaron Taylor-Johnson zum Start weniger einspielen wird als Madame Web Anfang des Jahres (Quelle: The Hollywood Handle).

Anzeige

Eine potenzielle Fortsetzung ist damit wohl direkt vom Tisch. Komplett unerfolgreich war das Spider-Man-Universum von Sony allerdings nicht, und das trotz fehlendem Spider-Man. Die Venom-Filme waren zwar keine Kritikerlieblinge, sind aber ein kommerzieller Erfolg. Der erste Film spielte zum Beispiel mehr als 856 Millionen US-Dollar ein und war damit einer der erfolgreichsten Filme 2018.

Venom: The Last Dance, der dieses Jahr gestartet ist, bringt es allerdings nur noch auf 473 Millionen US-Dollar. Das ist zwar immer noch viel Geld, aber ein Abwärtstrend ist dennoch zu erkennen.

Die Zukunft von Spider-Man ist gesichert

Spider-Man-Fans können sich in den nächsten Jahren trotzdem auf viel neuen Content freuen. Neben dem bereits erwähnten Spider-Man 4, erscheint auch noch der Animationsfilm Spider-Man: Beyond the Spider-Verse und Amazon entwickelt parallel eine eigene Serie über Spider-Man Noir mit Hollywood-Legende Nicolas Cage in der Hauptrolle.

Anzeige

Und da Sony auch weiterhin die Rechte an dem Wandkrabbler besitzt, wird irgendwann sicherlich ein neuer Realfilm erscheinen. Und wer weiß, vielleicht nimmt sich Sony ja eines Tages die Wünsche der Fans zu Herzen und setzt The Amazing Spider-Man mit Andrew Garfield fort oder spendiert Tobey Maguire nochmal einen eigenen Spider-Man-Film.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.