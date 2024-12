PS4 & PS5: Neues Feature ist schonungslos ehrlich zu euch

2024 nähert sich seinem Ende. Sony bietet PS4- und PS5-Spielern darum wieder einen umfangreichen Rückblick auf ihr Jahr mit der Konsole.

Wie war euer PlayStation-Jahr? Sony verrät es euch

Der Dezember eignet sich perfekt dazu, um das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen. Für Gamer bedeutet das: Was habe ich gezockt und vor allem, wie lange? Sony liefert euch diese Infos jetzt in einem praktischen PlayStation-Rückblick.

Vom 10. Dezember 2024 bis zum 10. Januar 2025 können Spieler die PlayStation-Website besuchen und ihren persönlichen Jahresrückblick abrufen. Dort steht ehrlich und schonungslos, wie viele Stunden ihr diesmal wieder in Videospielen versenkt habt. Zusätzlich erfahrt ihr die Anzahl der gespielten Games, wie viele Trophäen ihr gesammelt habt, welches Spiel ihr am häufigsten gespielt habt, monatliche Statistiken und was das alles über euren Gaming-Stil aussagt.

In diesem Jahr könnt ihr euch außerdem zum ersten Mal historische Statistiken ansehen, also etwa, wie viele Spiele ihr seit der Erstellung des PSN-Kontos gezockt habt.

Euren Rückblick könnt ihr euch auf der PlayStation-Website ansehen. Zur Belohnung winkt ein einzigartiger Avatar und ein digitales PlayStation-Stars-Sammlerstück. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Website allerdings nicht verfügbar.

Kein PlayStation-Rückblick? Daran kann es liegen

Laut dem PlayStation-Blog werden die Statistiken im PlayStation-Rückblick im nächsten Monat noch weiter aktualisiert. Am 10. Januar könnt ihr also nochmal auf euer komplettes Gaming-Jahr mit der Konsole zurückblicken.

Falls ihr keinen Rückblick seht, kann das daran liegen, dass ihr vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 weniger als 10 Stunden auf der PS4 oder PS5 gespielt haben. Vielleicht habt ihr in den Systemeinstellungen auch abgelehnt, dass Sony „vollständige Daten“ auf der PS5 und „zusätzliche Daten“ auf der PS4 erfassen darf.

