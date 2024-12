Xbox-Spiele landen auf der PS5, doch den Gefallen wird Sony wohl nie erwidern

Ex-PlayStation Shawn Layden lässt keinen Zweifel daran, dass PS5-Games seiner Meinung nach niemals auf der Xbox landen werden. Dafür sei die Microsoft-Konsole schlicht nicht wichtig genug.

Darum erscheinen PS5-Spiele niemals auf der Xbox

Microsoft veröffentlicht immer mehr Xbox-Spiele auf der PS5. Ex-PlayStation Shawn Layden sieht dagegen keine Chance, dass Sony eine Xbox mit Games wie God of War oder The Last of Us bedient. Dafür gebe es schlicht und einfach keinen Grund.

Im Interview mit Eurogamer erklärt Layden, dass PlayStation mit fast jeder Konsolen-Generation über die Xbox triumphieren würde. Einzig die Xbox 360 habe es in Amerika und Großbritannien mit der PS3 aufnehmen können. Global gesehen sei jedoch PlayStation „bei weitem der Weltmarktführer“. Microsoft habe nie die gleiche Reichweite aufbauen können.

Die Frage ist also: Sollte PlayStation angesichts des enormen Marktvorsprungs und dem Vorsprung in Zukunft Version von Spielen entwickeln, die auf einer konkurrieren Plattform von viel geringerer Größe und Reichweite laufen? Ich weiß nicht, ob sich der Aufwand lohnt. Wie viele zusätzliche Verkäufe würde das bringen im Vergleich zu den Auswirkungen auf die Marke und den Aufschrei. Shawn Layden

Layden führt weiter aus, dass die PlayStation-Community jetzt sauer sei, wann immer ein PlayStation-Spiel auf dem PC landet, selbst wenn das 18 Monate nach Release ist. Sollte Sony ein Game jetzt auch noch auf der Xbox erscheinen, wäre der Aufschrei der Fans laut dem ehemaligen PlayStation-Boss noch viel größer.

PS5 und Nintendo Switch: Perfekte Verbündete?

Inzwischen hat Layden die Verantwortung für die PlayStation abgegeben. Es ist aber davon auszugehen, dass Sony auch jetzt nicht viel anders über die Situation denkt. Immerhin hinkt die Xbox Series X|S weit hinter der PS5 zurück.

Mit PlayStation-Spielen auf der Nintendo Switch hätte Layden übrigens gar kein Problem. PlayStation und Nintendo hätten schon immer Seite an Seite im Wohnzimmer der Kunden gestanden. Es sei fast eine „natürliche Kombination“.

