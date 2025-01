Das geht viel besser, Microsoft: 7 Dinge, die die nächste Xbox abliefern muss

Spiele wie Starfield sollten auf der nächsten Xbox von Beginn an in 4K und 60 FPS laufen.© Bethesda 2 / 8

Die Xbox Series X ist zwar bereits eine leistungsstarke Konsole, doch moderne Triple-A-Spiele verlangen nun einmal nach außerordentlich großer Rechenpower – momentan schafft es die Microsoft-Konsole deswegen noch nicht, anspruchsvolle Spiele nativ in 4K mit 60 FPS darzustellen.

Die nächste Xbox darf in Sachen CPU und GPU also gerne noch etwas mehr auf dem Kasten haben, damit auch echte Blockbuster in einer hohen Auflösung und Framerate laufen.