Apple bedient sich bei der PS5 – Sony spielt mit

Grundlegend steuern Nutzerinnen und Nutzer die Apple Vision Pro freihändig – Controller legt der iPhone-Hersteller dem Headset nicht bei. Doch so ganz glaubt Apple wohl nicht an das eigene Bedienkonzept. Jetzt kommt heraus: Seit Monaten arbeitet man ausgerechnet mit Sony an einer alternativen Steuerung, und hierfür bedient man sich kurzerhand bei der PS5.

Apple will die VR-Controller der PS5 für die Vision Pro

In Zukunft können Kunden der Apple Vision Pro ihr Headset mit Sonys PSVR2-Controllern steuern. Apple und Sony sind seit Monaten im Austausch darüber und arbeiten an dem Projekt (Quelle: Bloomberg). Bisher liegen die VR-Controller exklusiv dem PlayStation VR2-Headset für die PS5 bei. Doch schon bald sollen diese auch als optionales Zubehör für die Apple Vision Pro eingeführt werden.

Hierfür müssten diese dann auch einzeln erhältlich sein und über den Handel beziehungsweise über Apples Ladengeschäfte und den Online-Store verkauft werden. Ein Preis ist noch nicht bekannt. Zur Orientierung: Momentan gibt es das Sony PlayStation VR2-Headset inklusive der zwei Controller im Handel für circa 400 Euro zu kaufen.

Bisher unterstützt die Apple Vision Pro bereits die regulären PS5- und Xbox-Controller, doch optimiert sind diese für die VR-Steuerung natürlich nicht. Es fehlt an den sogenannten sechs Freiheitsgraden (6DOF) – etwas, das die VR2-Controller bieten können.

Nicht nur für Games

Laut Gurman profitierten aber nicht nur VR-Spiele auf der Apple Vision Pro vom neuen Bedienkonzept. Die Controller könnten auch Produktivitätsaufgaben und die Medienbearbeitung innerhalb von visionOS verbessern. Ganz konkret würden Nutzer mit dem Daumenstick und dem Steuerkreuz des Controllers durch das Betriebssystem navigieren, während mit der Auslösetaste die eigentliche Fingerpinch-Geste für die Auswahl ersetzt wird. Mithilfe der Controller dürfte die Steuerung der Vision Pro also ein ganzes Stück präziser ausfallen.

Ungewiss bleibt zum aktuellen Zeitpunkt, wann Apple und Sony mit der Partnerschaft an die Öffentlichkeit gehen. Laut Mark Gurman von Bloomberg wurde die ursprünglich geplante Enthüllung bereits verschoben. Irgendwann im kommenden Jahr dürfte es aber unserer Meinung nach soweit sein.

Diese Controller hätte Apple gern für Vision Pro:

