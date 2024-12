PS4-Fehlercodes: Liste mit gängigen Fehlermeldungen und Lösungen

Die PS4 mag nicht mehr die aktuelle Version der Sony-Konsole sein. Sie erfreut sich dennoch hoher Beliebtheit und so ist es nicht ungewöhnlich, dass die Community immer noch durch einige Fehlermeldungen und Fehlercodes zum Grübeln gebracht wird. Hier findet ihr gängige Fehlercodes und Lösungsmöglichkeiten für eure Probleme.

Häufigste Fehlercodes, ihre Bedeutung und Lösung

Es gibt zahlreiche Fehlercodes, die ihr auf eurer PS4 zu sehen bekommen könnt und mit jedem System-Update schleichen sich neue Probleme ein. Es gibt Fehlermeldungen, die sehr selten sind und den wenigsten Probleme bereiten.

In der folgenden Tabelle haben wir für euch die häufigsten Fehlercodes zusammengefasst, sie kurz erklärt und euch eine mögliche Lösung notiert. Unter der Tabelle findet ihr einige ältere Fehlercodes und die dazugehörigen Lösungen, die manchmal noch relevant sind.

PS4-Fehlercodes Meldung Lösungsvorschlag 800288D8 Probleme mit dem Herstellen einer Internetverbindung. Die Internetverbindung könnte überlastet sein. Versucht es zu einem späteren Zeitpunkt erneut. •Schließt andere Anwendungen, welche die Internetverbindung nutzen. 80029513 Es kann nicht festgestellt werden, ob die PlayStation dazu berechtigt ist, den Inhalt des PSNs wiederzugeben. Aktiviert eure PS4 als primäre Konsole. •Ist sie bereits als primär aktiviert, dann deaktiviert sie und aktiviert sie erneut. 80710016 Fehler beim Herstellen der Verbindung zum Netzwerk. Schaltet den Proxyserver ab. Überprüft eure Internetverbindung. 88010C36, 88010E10, 8801E13C, 88010E0F Remote Play - Verbindung mit PS4 konnte nicht hergestellt werden. Eure Upload- und Downloadgeschwindigkeit sollte mindestens 5 Mbps betragen. •Die PlayStation und der Computer sollten mit demselben stabilen Highspeed-Netzwerk verbunden sein.



Schaltet andere Geräte ab, die eure Internetverbindung nutzen.



Überprüft, ob die Ports UDP 9296, 9297 und 9303 frei sind.



Überprüft eure Firewall-Einstellungen. Vielleicht verhindern sie die Kommunikation zwischen PC und PS4. CE-34878-0 Beim Ausführen des Spiels/der Anwendung ist ein Fehler aufgetreten. Überprüft, ob das Spiel und die Systemsoftware auf aktuellem Stand sind.



Startet die PS4 neu.



Ist eine Kamera angeschlossen, dann schließt sie ab und deaktiviert die Gesichtserkennung.



Habt ihr die Festplatte der PS4 gewechselt, dann überprüft, ob der Fehler auch mit der alten Festplatte besteht. CE-36329-3 Fehler beim Ausführen der Systemsoftware. Überprüft, ob die Systemsoftware aktuell ist.



Erstellt ein Backup und initialisiert die PS4. CE-30005-8 Fehler beim Zugriff auf das Festplattenlaufwerk beziehungsweise auf das Blu-Ray-/DVD-Laufwerk. Entfernt die Disc aus der PS4 und schaut, ob sie verschmutzt oder zerkratzt ist.



Baut die Datenbank des Systems im Sicherheitsmodus neu auf. CE-34878-0 Problem mit der Software/dem Update, der Systemsoftware oder der PS4-Firmware Startet das aktuelle Spiel neu und überprüft, ob der Fehler noch besteht.



Überprüft die Aktualität der Spielesoftware, der Updates und der Systemsoftware. Installiert die neueste Version.



Ist eine Kamera angeschlossen, dann entfernt sie, deaktiviert die Gesichtserkennung und startet die PlayStation neu.



Habt ihr bei eurer PS4 die Festplatte gewechselt? Dann überprüft, ob der Fehler bei der alten Festplatte auch besteht. CE-33327-8 USB-Fehler bei der PlayStation VR Schaltet die PS4 komplett aus, löst das USB- und das Netzkabel von den Geräten und wartet einen Moment. Startet das System neu. CE-40911-5 PS-VR-Fehlercode Ladet euch die aktuelle Systemsoftware für eure PS4 herunter. Die VR-Software aktualisiert sich danach automatisch. CE-35485-5 Die Disc kann nicht wiedergegeben werden. Die Einstellungen der Kindersicherung können den Start verhindern.



Reinigt die Disc. Besonders Blu-Rays bereiten schon bei kleinster Verschmutzung Probleme. CE-33984-7 Zeitüberschreitung beim Verbindungstest. Die IP-Adresse kann nicht bezogen werden. Überprüft eure Internetverbindung. CE-40852-9, WS-36855-7, CE-33950-0 Ein Serverfehler tritt auf. Versucht es später erneut.



Wendet euch an den Kundensupport unter eu.playstation.com/contact. CE-30012-6, CE-32883-4 Internal error. Führt ein Update der Systemsoftware durch. Reinigt die Disc. Startet das System neu. CE-40890-1, CE-36297-7, CE-35235-8, CE-38633-3 Übertragung wurde unterbrochen (Fehler bei der Serverkommunikation). Reduziert die Übertragungsqualität.



Aktualisiert die Firmware eures Routers.



Schließt andere Anwendungen, welche die Internetverbindung nutzen. CE-40311-9, CE-40326-5, CE-40309-6, CE-40327-6, CE-40307-4, CE-40306-3,CE-40324-3, CE-40323-2, CE-40322-1, CE-40321-0, CE-40320-9, CE-40319-7, CE-40318-6, CE-40317-5, CE-40316-4, CE-40315-3, CE-40314-2, CE-40313-1, CE-40312-0, CE-40325-4, CE-40305-2 Es ist ein Fehler beim Aktualisieren der VR-Gerätesoftware aufgetreten. Überprüft alle Anschlüsse und Kabel bei der Konsole und der VR-Einheit und startet den Download erneut.



Überprüft eure Internetverbindung und die Aktualität der Systemsoftware eurer Konsole. E-82000000 Anwendungsfehler. Die Anwendung muss auf den neusten Stand gebracht werden. Startet das Update. NP-32370-5 Benutzerfehler Vermutlich versucht ihr euch mit einem Konto beim PSN anzumelden, das einem anderen lokalen Benutzer zugewiesen ist. Wechselt den Benutzer und versucht es erneut.



Löscht den alten Benutzer, wenn ihr das PSN-Konto mit einem neuen verknüpfen wollt. NP-31731-5 Benutzer ist nicht beim PSN angemeldet, bzw. sind die Daten auf der Festplatte beschädigt. Versucht zuerst, euch erneut anzumelden.



Startet die PlayStation neu.



Habt ihr den Fehler weiterhin, startet das System im Sicherheitsmodus und stellt die Standardeinstellungen wieder her. Löscht den Besitzer und erstellt ihn erneut.



Sollte das auch nicht helfen, initialisiert das System (Einstellungen - Initialisierung - PS4 initialisieren - schnell). NP-39225-1, CE-38706-4 Ein Problem mit der Internetverbindung. Es könnten Wartungsarbeiten am PSN im Gange sein. Versucht es später erneut.



Der Spielserver könnte down sein. Versucht es später erneut.



Aktualisiert die Firmware eures Routers.



Beendet andere Anwendungen, welche die Internetverbindung nutzen. SU-42118-6 Beim Aktualisieren der Systemsoftware der ‎PS4 ist ein Problem aufgetreten. Schaltet die PlayStation aus und zieht den Stecker.



Schaltet den Router für mindestens 5 Minuten aus.



Überprüft die Aktualität eurer Konsole. WC-34891-5, E-82027850 Eure Kreditkartenangaben sind ungültig. Überprüft nochmal alle Angaben und korrigiert sie.



Überprüft, ob eure Adresse der entspricht, die ihr bei dem Kartenherausgeber hinterlassen habt (Hausadresse, kein Postfach oder BFPO).



Nutzt ihr eine Prepaid-Kreditkarte, dann funktioniert es möglicherweise, wenn sie mit eurer Adresse verknüpft ist.



Lasst Sonderzeichen und eure Wohnungsnummer weg.



Benutzt keine Sonderzeichen in eurem Namen. Ersetzt diese durch Standard-Buchstaben. WC-41274-8 Angaben enthalten Sonderzeichen. Lasst Sonderzeichen weg und ersetzt sie durch Standard-Buchstaben. WC-36547-5, E-82021088 Eure Kreditkarte ist bereits registriert. Wenn ihr eine Ersatzkarte bekommt, dann registriert sie nicht erneut, sondern ändert das Ablaufdatum der bereits registrierten Karte.



Bestätigt die registrierte Kreditkarte unter Zahlungsarten erneut. WC-36551-0, WS-37397-9, CE-35451-8 Die Verbindung zum PSN lässt sich nicht herstellen. Möglicherweise finden gerade Wartungsarbeiten statt. Versucht es später nochmal.



Das PSN könnte überlastet sein. Versucht es später nochmal. Überprüft den Status auf status.playstation.com WC-40372-6 Der Gutscheincode ist noch nicht verfügbar oder ungültig. Überprüft, ob ihr den Code richtig eingegeben habt.



Schaut nochmal nach, ob der Code vielleicht schon abgelaufen ist.



Das Land des PSN-Kontos entspricht nicht dem des Gutscheins. WS-41755-2, CE-32899-1, NP-39231-8, WV-36350-7, NP-34957-8 Eine Verbindung zum Server lässt sich nicht herstellen. Möglicherweise finden gerade Wartungsarbeiten statt. Versucht es später nochmal.



Das PSN könnte überlastet sein. Versucht es später nochmal.



Startet eure Konsole und euren Router neu. Überprüft die Firmware des Routers und die Firewall-Einstellungen. WS-36862-5 Beitritt zu einer Sitzung ist nicht möglich. Startet die PS4 neu.



Lasst euch erneut einladen.



Initialisiert das System (Einstellungen - Initialisierung - PS4 initialisieren - schnell). WS-36856-8 Der Service ist nicht verfügbar. Versucht es später erneut. WS-37338-4 Zugriff auf das PSN wurde gesperrt. Hier erfahrt ihr mehr über vorübergehende und permanente Sperren.

PS4-Fehlercode CE-30002-5, CE-35657-6, CE-33177-1

Meldung: Cannot start the application, Application data may be corrupted



Lösung: All diese Hinweise tauchen bei Problemen mit einer Anwendung auf, die entweder aufgrund einer fehlerhaften Datei beschädigt ist oder fälschlicherweise diese Meldung ausgibt, obwohl alles funktioniert.

Sollte das jeweilige Programm tatsächlich nicht starten, ist eine Deinstallation und ein erneuter Download nötig. Achtet dabei darauf, dass ihr die Anwendung vollständig löscht und das neuerliche Herunterladen erst dann beginnt.

Taucht eine dieser Meldungen einmalig auf, obwohl das Programm seinen Dienst wie vorgeschrieben verrichtet, solltet ihr diese zuerst in euren Benachrichtigungen löschen. Kommt es weiterhin zu diesen Fehlern, müsst ihr ernstere Schritte in die Wege leiten.

Führt mittels PS-Plus-Cloud-Speicher oder USB-Stick ein Backup durch und startet anschließend den Safe-Modus, wo ihr schließlich „Rebuild Database“ auswählt. Bleibt auch das ohne Erfolg, müsst ihr in den sauren Apfel beißen und eure PS4 neu aufsetzen.

PS4-Fehlercode CE-32875-5

Meldung: A system internal error occurred. Could not get data of time and date



Lösung: Damit werdet ihr konfrontiert, wenn eure PS4 nicht in der Lage ist, Uhrzeit und Datum korrekt zu berechnen. Im Normalfall lässt sich dieser Fehler beheben, indem ihr unter den Einstellungen die Datum- und Uhrzeiteinstellungen mit dem Internet synchronisiert.

Damit eure Konsole die Zeitangabe automatisch aus dem Netz bezieht, muss sie natürlich mit selbigem verbunden sein. Hilft auch das nichts, solltet ihr allerdings mit dem PS4-Support in Kontakt treten.

PS4-Fehlercode CE-34452-8

Meldung: Downloaded data may be corrupted



Lösung: Der Fehler CE-34452-8 gibt euch zu verstehen, dass ein Teil der Daten des heruntergeladenen Programms fehlerhaft oder beschädigt ist. Ist dies der Fall, solltet ihr alle bisherigen Daten von eurer Konsole löschen, die Konsole neu starten und den Download erneut in Angriff nehmen.

Es kann zudem hilfreich sein, das Netzwerk zu wechseln oder den DNS-Server sowie die statische IP der PlayStation 4 in den Netzwerkeinstellungen zu ändern. Hilft auch das nicht, ist die Schnellinitialisierung der Konsole eure letzte Möglichkeit, das Problem zu beheben, ohne euch mit Sonys Kundenkontakt in Verbindung setzen zu müssen.

PS4-Fehlermeldung NW-31200-6

Meldung: Failed to update the system software due to connection error



Lösung: Wenn diese Meldung auf eurem Bildschirm erscheint, hat die Konsole ein Problem mit dem Internetzugang, was entweder an eurer privaten Internetleitung oder den Servern von Sony liegen kann. Da ihr die PS4 allerdings auch händisch auf den aktuellsten Stand bringen könnt, solltet ihr versuchen, das jeweilige Update der Konsole auf einen USB-Stick zu speichern und die Aktualisierung mit diesem zu starten.

Völlig umgehen lässt sich Fehler NW-31200-6 damit aber nur schwerlich, da eure Konsole sich während des Update-Vorgangs dennoch mit den Servern von Sony verbinden muss. Wenn alles nichts hilft und die PlayStation 4 definitiv mit dem Internet verbunden ist (hier hilft ein Test der aktuellen Verbindungen in den Netzwerkeinstellungen), bleibt euch nichts anderes übrig, als eine Zeit lang zu warten, da das Problem in diesem Fall von Sony selbst ausgeht.

PS4-Fehlermeldung NW-31175-7

Meldung: Cannot connect to the Wi-Fi network within the time limit



Lösung: Wenn der Fehlercode NW-31175-7 angezeigt wird, hat eure PS4 ein Problem mit der WLAN-Verbindung. In den allermeisten Fällen wird diese Störung durch einen „überlasteten“ WLAN-Kanal ausgelöst. Ladet euch ein entsprechendes Programm für Android, iOS oder euren PC herunter und wechselt den Kanal, bis das Problem behoben ist.

PS4-Fehlermeldung CE-33983-6 , CE-33985-8, CE-33987-0, CE-33988-1, CE-33989-2, CE-33990-4

Meldung: Internet Connection test error



Lösung: Bei all diesen Fehlercodes liegt ein Problem mit eurer Internetverbindung vor. Im einfachsten Fall sind die PSN-Server wieder einmal nicht erreichbar – hier hilft nur, es später erneut zu versuchen.

In jedem Fall solltet ihr eure Internetverbindung mit der PS4 überprüfen, um herauszufinden, ob der Fehler bei eurer privaten Internetleitung oder Sonys Servern liegt. Letzteren Fall könnt ihr häufig bereits durch einen Neustart eures Routers beheben.