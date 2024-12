Gran Turismo 7 zu teuer? Sony stellt kostenlose Alternative für PS5 vor

My First Gran Turismo Trailer: Trailer für PS5 und PS4

Wenn ihr gerne schnell unterwegs seid und eine PS5 besitzt, hat Sony jetzt das perfekte PS5-Spiel für euch. Eine kostenlose Variante von Gran Turismo erscheint bereits in wenigen Tagen. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Bereits im September hat Sony My First Gran Turismo für PS4 und PS5 angekündigt. Jetzt verrät der Konsolen-Hersteller, was genau im kostenlosen Racing-Erlebnis steckt: Wer Rennspiele mag, aber nicht für Gran Turismo 7 zahlen will, kann bereits am 6. Dezember um 0:00 Uhr loslegen.

My First Gran Turismo: Was ist das?

My First Gran Turismo klingt ein wenig wie eine Kindergeschichte, bei der Kinder lernen sollen, schnell zu fahren und gleichzeitig aufs Töpfchen zu gehen. Tatsächlich ist es aber eine Art kostenlose Demo-Version für Gran Turismo 7. Schöpfer der Reihe Kazunori Yamauchi schreibt im PlayStation-Blog, dass es sowohl „leicht zu lernen als auch mitreißend“ sein soll – ganz egal wie alt und erfahren mit Rennspielen die Gamer sind.

Im Spiel warten drei Rennveranstaltungen, drei Zeitrennen, drei Musik-Rallye-Etappen und einige Prüfungsmissionen, in denen ihr die Mechaniken und neue Rennfahrertricks lernen könnt. Insgesamt könnt ihr außerdem 18 Autos freischalten. Wenn ihr euch fühlen wollt, als würdet ihr wirklich hinterm Steuer sitzen, dann könnt ihr auch eure PlayStation VR2 auf der PS5 verwenden (Quelle: PlayStation Blog).

Sony wünscht sich natürlich, dass ihr von First Gran Turismo so begeistert seid, dass ihr direkt zu Gran Turismo 7 greift. In diesem Fall könnt ihr eure gesammelten Autos direkt mitnehmen. Gran Turismo 7 ist im PS Store aktuell deutlich reduziert. Bis zum 21. Dezember spart ihr 50 Prozent und zahlt nur 39,99 Euro anstelle von 79,99 Euro (im PlayStation-Store ansehen).

Mit der Demo am Nikolaustag habt ihr noch genug Zeit, um zu testen, ob das Spiel etwas für euch ist. Selbst wenn nicht, bietet die Demo aber einige Inhalte, mit denen Hobby-Rennfahrer glücklich werden können.

Ein neues Rennspiel für PS5 erscheint in Kürze. So neu ist es aber gar nicht. (© Sony/ Bearbeitung: GIGA)

