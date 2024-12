Top-Survival-Game erscheint für PS5 und Xbox: Fallt nicht auf die dreisten Kopien rein

Wenn ihr Survival-Spiele liebt, könnt ihr jetzt auch auf PS5 und Xbox Series X|S in See stechen und Haie verprügeln. Der offizielle Release von Raft liefert endlich eine Alternative zu den dreisten Klonen im Online-Store.

Raft erscheint überraschend für PS5 und Xbox

Raft ist ohne Frage eines der besten Survival-Spiele auf Steam. Entwickler Redbeet Interactive veröffentlicht das Abenteuer auf hoher See jetzt wie aus dem Nichts auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Zusammen mit dem Release der Konsolen-Version bekommen auch PC-Spieler ein Update. Neu ist Controller-Support, ein Voice-Chat im Spiel und Cross-Play, damit ihr auch auf Steam mit Konsolen-Neulingen zocken könnt. Das Update könnt ihr jetzt schon in der Beta testen (Quelle: Axolot Games auf Steam).

In Raft startet ihr allein oder im Koop auf einem winzigen Floß in einer fast komplett überfluteten Welt. Mithilfe eines Hakens könnt ihr euch wichtige Ressourcen an Bord holen und das Floß so langsam erweitern. Das Wasser solltet ihr besser vermeiden, denn ein Hai sieht in euch schon seine nächste Mahlzeit. Auf Steam wird das Spiel sehr gut bewertet. 93 Prozent der 280.000 Bewertungen fallen positiv aus (auf Steam ansehen).

Wenn ihr auf Konsolen nach Raft sucht, habt ihr schnell das falsche Spiel am Haken. (© Axolot Games/ Bearbeitung: GIGA)

Vorsicht vor billigen Raft-Kopien auf den Konsolen

Wenn ihr in den Online-Stores für PS5 und Xbox unterwegs seid, solltet ihr gut aufpassen. Dort gibt es nämlich einige Kopien von Raft, die clever ausgenutzt haben, dass das Spiel so lange nicht auf den Konsolen verfügbar war.

Im PlayStation-Store wäre da Survival Float Simulator: Crocodile Waters Craft, Raft, Build (im PS Store ansehen). Im Xbox-Store verleitet dagegen Survive on Raft zum Kauf (im Xbox-Store ansehen). Beide Spiele haben offensichtlich von Raft abgeschaut. Schaut also genau hin, welches Spiel ihr da gerade wirklich kauft!

Auch auf der Nintendo Switch gibt es Raft-Klone, die manchmal sogar in den eShop-Charts landen. Eine offizielle Version von Raft für die Nintendo-Konsole fehlt noch, also sitzen Fans dort weiterhin auf dem Trockenen.

