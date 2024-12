Comeback nach 25 Jahren: Ich bin auf Steam sofort zum Launch dabei

Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered – Launch-Trailer

Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered – Launch-Trailer

Ein echter Gaming-Klassiker feiert schon am 10. Dezember seine große Rückkehr auf moderne Konsolen und den PC. Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered landet sofort in meinem Steam-Warenkorb. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 9. Dezember: Das Comeback von Soul Reaver steht jetzt kurz bevor. Die Remastered-Edition mit Teil 1 und Teil 2 erscheint am 10. Dezember für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und auf dem PC. Ich selbst werde direkt zum Launch auf Steam zuschlagen. Da die Originale doch etwas vor meiner Zeit erschienen sind, freue ich mich jetzt darauf, die Gaming-Klassiker auf einer modernen Plattform und etwas aufgehübscht genießen zu können. Wenn ihr es mir gleichtun wollt, könnt ihr auf Steam vor dem Release noch sparen. Bei der Vorbestellung von Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered sparen PC-Spieler 10 Prozent und zahlen nur 26,09 Euro anstelle von 28,99 Euro (auf Steam ansehen).

Anzeige

Originalmeldung vom 28. September:

Legacy of Kain: Soul Reaver ist endlich zurück

Sony hat in einer State of Play neue Spiele für die PlayStation 5 vorgestellt. Obwohl ich fast nur auf dem PC zocke, hat ein Trailer meine Aufmerksamkeit erregt: Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered. Schon lange wollte ich die Story von Raziel und Kain selbst erleben, die vor mehr als 25 Jahren ihren Anfang genommen hat.

Anzeige

Während der Trailer nur PS4- und PS5-Version verspricht, gibt es inzwischen auch eine Steam-Produktseite. Die verspricht überarbeitete Grafik aber vor allem einen bequemen Weg, um das Action-Adventure mit grandioser Geschichte auf modernen PCs zu zocken.

Soul Reaver 1 ist auf der Plattform gar nicht mehr verfügbar und unter der Steam-Version von Soul Reaver 2 warnen Spieler vor technischen Problemen. Übrigens: Wenn ihr Raziels kantiges Kinn bevorzugt, könnt ihr auch im Remaster mit der alten Grafik spielen.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered soll am 10. Dezember 2024 erscheinen und kostet auf Steam 28,99 Euro. Wenn ihr das Spiel vorbestellt, spart ihr 10 Prozent und zahlt nur 26,09 Euro (auf Steam ansehen).

Anzeige

Legacy of Kain™ Soul Reaver 1&2 Remastered Aspyr

Soul Reaver: Remaster erscheint auch für Xbox und Nintendo Switch

Wenn ihr PlayStation und PC verschmäht und lieber auf Xbox und Switch zockt, geht ihr ebenfalls nicht leer aus. Das Remaster soll zeitgleich auf der Microsoft- und Nintendo-Konsole erscheinen. Die Entwicklung übernimmt das Studio Aspyr, das sich größtenteils um Neuauflagen und Portierungen kümmert.

Vampir-Fans konnten schon seit einigen Wochen auf ein Comeback der Reihe hoffen. Während der diesjährigen Comic-Con war ein Aufsteller mit einem „Remastered“-Schriftzug aufgetaucht. Danach kam allerdings lange nichts – bis jetzt.