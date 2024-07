Comeback nach 25 Jahren: PlayStation-Meisterwerk macht Fans wieder Hoffnung

Ein Action-Adventure aus dem Hause Crystal Dynamics für PlayStation und PC könnte bald ein großes Comeback erhalten. Nach fast 25 Jahren ist die Rückkehr von Raziel und Kain lange überfällig.

Comeback für PlayStation- und PC-Meisterwerk so gut wie bestätigt

Retro-Fans aufgepasst. Eine gefeierte Action-Adventure-Reihe für PlayStation und PC könnte nach einem Vierteljahrhundert wiederbelebt werden. Während der diesjährigen Comic-Con sind jetzt handfeste Hinweise auf ein Remaster für Legacy of Kain: Soul Reaver aufgetaucht.

Auf der Messe wird eigentlich der Prequel-Comic Soul Reaver: The Dead Shall Rise beworben. Auf einem Tisch neben einer Statue von Raziel und Kain gibt es aber auch einen kleinen Aufsteller, auf dem unmissverständlich „Legacy of Kain: Soul Reaver – 1 & 2 Remastered“ steht (Quelle: ResetEra) Ein QR-Code neben dem Schriftzug führt allerdings nur zu einem Newsletter von Dark Horse Comics, dem Herausgeber des Comics.

Wenn es sich beim dem Schriftzug nicht um eine aufwendige Fälschung handelt, wirkt das Remaster für die beiden Klassiker so gut wie sicher. Das erste Soul Reaver ist am 16. August 1999 für PS1, Dreamcast und PC erschienen. Eventuell wartet Crystal Dynamics also noch bis zum 25. Geburtstag bis zu einer offiziellen Ankündigung.

Das Intro für Soul Reaver ist auch heute noch fantastisch:

Legacy of Kain: Soul Reaver – Intro

Was macht Legacy of Kain: Soul Reaver so besonders?

Die Soul-Reaver-Reihe hat bis heute einen Kult-Status inne. Das liegt zu einem großen Teil auch an der spannenden Geschichte von Amy Hennig, die unter anderem auch für die Uncharted-Trilogie verantwortlich ist. Nach so vielen Jahren ist die Reihe natürlich grafisch ziemlich altbacken. Es bleibt abzuwarten, ob ein Remaster hier ausreicht oder nicht doch ein komplettes Remake nötig wäre, um die Spiele wieder auf Vordermann zu bringen.

In jedem Fall wäre ein Remaster die perfekte Gelegenheit, um viele neue Spieler für die Geschichte rund um Raziels Rachefeldzug gegen seinen Vampir-Vater Kain zu begeistern. Der Comic beweist immerhin schon, dass die Reihe nicht komplett vergessen wurde.

