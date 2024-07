Neues Feature für die PS5: Millionen User gehen erstmal leer aus

Sony testet ab sofort einige neue Features für die PS5. Eine nützliche Controller-Funktion wird dabei zunächst nur für ein ganz bestimmtes Konsolenmodell angeboten – wer die Original-Konsole besitzt, geht zumindest zunächst leer aus.

PS5 Slim bekommt neue Funktion in Beta-Test

Ab dem 25. Juli 2024 bringt Sony drei neue Features auf die PS5 – diese sind zunächst einmal ausgewählten Beta-Nutzern vorbehalten. Eine dieser Funktionen unterscheidet sich jedoch von den anderen, und zwar in der Hinsicht, dass sie aktuell exklusiv für die PS5-Slim-Modelle verfügbar ist.

Hierbei handelt es sich um adaptives Laden für DualSense-Controller, sowie PSVR2-Controller. Wenn sich die PS5 im Ruhemodus befindet, können die Geräte weiterhin an der Konsole aufgeladen werden – das Feature nimmt aber auf den Akkustand der Geräte Rücksicht und passt die Dauer der Stromversorgung an, um Energie zu sparen. Die neue Funktion lässt sich über die Energiespareinstellungen bei der Stromversorgung der USB-Ports einrichten.

Ob das Feature in Zukunft auch für die Original-PS5 oder ausschließlich für die Slim-Konsole zur Verfügung stehen wird, ist noch nicht klar.

Schaut euch hier den Trailer für die PS5 Slim-Konsole an:

PlayStation 5 Slim Trailer

Sony testet weitere PS5-Features

Neben dem adaptiven Laden hat der neue Beta-Test noch zwei weitere nützliche Funktionen zu bieten. Mit personalisierten 3D-Audioprofilen sollen Nutzer von 3D-Audio-Kopfhörern wie dem Pulse Elite Wireless Headset ein noch besseres und individualisiertes Raumklang-Erlebnis serviert bekommen.

Darüber hinaus können Tester nun auswählen, welche Nutzer per Remote Play Zugriff auf die PlayStation 5 haben und welche Nutzer davon ausgeschlossen werden. Dies soll besonders dann nützlich werden, wenn sich Freunde zu Besuch an eurer PS5 einloggen, allerdings keinen Remote-Play-Zugriff erhalten sollen.

Sowohl das Remote-Play- als auch das Audio-Feature sind auf allen PS5-Modellen verfügbar. Wann genau alle Spieler in den Genuss der Neuerungen kommen sollen, ist allerdings noch nicht klar. Sony kündigt lediglich an, dass dies in den nächsten Monaten geschehen soll. (Quelle: PlayStation)

Sony hat gerade erst ein praktisches Update mit zwei neuen Features ausgerollt:

