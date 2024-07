Zwei neue PS5-Funktionen: Sony rollt praktisches Update aus

Sony hat ein neues Software-Update für die PlayStation 5 veröffentlicht, das Nutzern neue Möglichkeiten bietet. Unter anderem wird das Einladen von Freunden zum Spielen deutlich vereinfacht.

PlayStation 5: Neue Features erleichtern euch das Leben

Sony PlayStation hat kürzlich die Software-Version 24.05-09.60.00 veröffentlicht. Dieses Update verbessert nicht nur Leistung und Stabilität, sondern aktualisiert auch die Gerätesoftware für einige DualSense-Controller. Zusätzlich zu den allgemeinen Verbesserungen wurden mehrere praktische Features eingeführt (Quelle: Sony PlayStation).

Anzeige

PS5-Nutzer haben von nun an die Möglichkeit, Spieler zu Spielsitzungen einzuladen, indem sie die URL weitergeben. Öffnet dazu einfach die Aktionskarte eurer Spielsitzung und gebt den Link frei. Scannt daraufhin den QR-Code mit eurem mobilen Gerät, um den Link zu teilen. Diese Funktion ist allerdings nur für offene Sitzungen verfügbar, denen alle beitreten können. Dabei könnte euch die Zusammenarbeit zwischen Sony und Discord zugutekommen.

Ein weiteres Feature ermöglicht es künftig, die Spielhilfe per Sprachbefehl mit „Spielhilfe zeigen“ zu öffnen. Derzeit ist diese Funktion jedoch nur auf Englisch und für Nutzer in den USA und Großbritannien verfügbar. Es wird erwartet, dass der Sprachbefehl bald auch in anderen Ländern verfügbar sein wird, allerdings gibt es dafür noch kein konkretes Datum.

Anzeige

PS5: Spielhilfe wurde erweitert

Die 2020 eingeführte Spielhilfe bietet Unterstützung, falls ihr im Spiel feststeckt. Sie wurde inzwischen um die Community-Spielhilfe erweitert, die automatisch Tipps aus dem Gameplay von Spielern generiert, sofern diese zugestimmt haben.

Anzeige

Die PlayStation 5 hat seit dem Release im Jahr 2020 viele positive Kritiken erhalten. Während zwar einige Spieler den Kauf bereuen, warten zahlreiche Fans deshalb auf die PlayStation 5 Pro, zu der es ein neues Leak gibt.

Weitere Details zur PS5 Pro in unserem Video:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.