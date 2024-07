13 Jahre später: Vergessene Shooter-Perle feiert Comeback – Fans rasten aus

Das Kultspiel Shadows of the Damned bekommt in diesem Jahr eine Neuauflage spendiert. Wir verraten euch, was ihr über den verrückten Shooter wissen müsst und zeigen euch den neuesten Trailer.

Shadows of the Damned feiert grandioses Comeback

Erinnert ihr euch noch an den abgefahrenen Third-Person-Shooter Shadows of the Damned für die PS3 und die Xbox 360? Vermutlich nicht. Das morbide Geballer im Stil von Resident Evil 4 gilt zwar unter Fans als echte Genre-Perle, hat seinerzeit aber keine großen Wellen geschlagen.

Nun kehrt das Spiel am 31. Oktober 2024 als Shadows of the Damned: Hella Remastered für die PS5, die PS4, die Xbox-Familie, die Nintendo Switch und den PC zurück.

Grafisch aufpoliert und mit einigen neuen Inhalten. Um das zu feiern, hat Entwickler Grasshopper Manufacture einen neuen Trailer rausgehauen:

Shadows of the Damned: Hella Remastered - Release Date Announcement Trailer

In Shadows of the Damned schlüpft ihr in die Rolle von Garcia Hotspur, der seine Geliebte aus den Untiefen der Unterwelt befreien muss. Auf dem Weg ballert ihr Dämonen und andere Scheußlichkeiten über den Haufen.

Dabei nimmt sich der spielgewordene Drogen-Trip nie ganz ernst und überrascht euch alle naselang mit seltsamen Szenen oder überraschenden Gameplay-Einlagen. Wer Spiele wie No More Heroes, God Hand oder Killer7 mag, der wird mit Shadows of the Damned seine helle Freude haben.

Bei den Kritikern und den Spielern kam Shadows of the Damned im Jahr 2011 jedenfalls ziemlich gut an. Der User-Score beträgt zum Beispiel 8,3 von 10 möglichen Punkten. (Quelle: Metacritic)

Die Fans des Originals sind jedenfalls überglücklich darüber, dass diese fast vergessen Perle eine zweite Chance erhält. Nur eine Sache verunsichert die User auf X (ehemals Twitter) etwas: Wird die Neuauflage auch als Disc erscheinen? Bisher spricht der Entwickler nämlich nur von einer digitalen Version.

Es gibt aber Hoffnung: Der beliebte Publisher Limited Run Games hat bereits angeteasert, dass es eine Kooperation mit Grasshopper Manufacture geben wird. Es ist also recht wahrscheinlich, dass damit Shadows of the Damned: Hella Remastered gemeint ist.

Wer sich also in Geduld übt, kann sich das Kultspiel womöglich auch ins Regal stellen. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

