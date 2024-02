Wo befinden sich die L3- & R3-Tasten am Controller? (PS4, PS5 & Co.)

Schon zu PlayStation-1-Zeiten hörte man häufiger die Frage: „Wo ist denn die R3-Taste? Es gibt doch nur 2 Schultertasten pro Seite.“ Doch was damals noch intuitiv lösbar war, ist heute mit Pro-Controllern mit zusätzlichen Buttons auf der Rückseite, Touchpads und Add-ons gar nicht mehr so eingängig – vor allem, weil L3 und R3 nicht auf dem Gamepad beschriftet sind. Wo ihr die beiden Tasten am Controller findet, lest ihr hier.

Wo sind L3 und R3 bei PS4, PS5 & Co?

Egal welchen Standard-Controller ihr für die PlayStation verwendet, vom ersten DualShock für die PS1 bis zum DualShock 4 für die PS4 sowie beim DualSense für die PS5 sind mit L3 und R3 immer das Hereindrücken des jeweiligen Analogsticks gemeint. Die R3-Taste ist somit die anklickbare Taste, wenn ihr auf den rechten Stick drückt sowie die L3-Taste dasselbe beim linken Stick ist.

Für die L3- und R3-Taste müsst ihr weder an der Ober- noch an der Rückseite des Controllers suchen (Bildquelle: GIGA)

L3 & R3 auf anderen Konsolen

In einigen Fällen wird auch bei der Xbox und Switch von L3 und R3 gesprochen. Hier ist dann ebenfalls das Hereindrücken des linken beziehungsweise rechten Sticks gemeint, auch wenn die Tasten nicht offiziell so heißen. Für gewöhnlich wird bei den Konsolen von Nintendo und Microsoft einfach direkt vom „Drücken des Sticks“ gesprochen – seltener findet man auch die Bezeichnungen „LSB“ (Left Stick Button) und „RSB“ (Right Stick Button). Da die Schultertasten bei beiden Herstellern nicht wie bei Sony L1, L2, R1 und R2 heißen, würde L3 und R3 auch keinen Sinn ergeben. Trotzdem nutzen viele Guides und hin und wieder auch Spieleentwickler die durch die PlayStation eingebürgerten Bezeichnungen.

L3 & R3 auf besonderen Gamepads

Bei Lenkrädern, Arcarde-Sticks, Fighting-Pads oder allgemein Controllern ohne Analog-Sticks sind L3 und R3 teilweise als beschrifteter Button direkt auf dem Controller zu finden. Je nach Anwendungsfall und seltener Nutzung der Knöpfe in einem bestimmten Genres, können sie aber auch gänzlich auf einem Controller fehlen. Falls ihr die Tasten benötigt und sie auf dem speziellen Eingabegerät nicht finden könnt, solltet ihr ein Blick in die Anleitung werfen – möglicherweise gibt es auch eine Tastenkombination, um die Funktionen von L3 und R3 auszulösen.

Beispiel: Beim Logitech G29 wie auch anderen speziellen Eingabegeräten findet man die L3- und R3-Tasten meist als beschriftete Buttons (Bildquelle: Logitech, Bearbeitung: GIGA)

