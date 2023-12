PS5: Maße der Konsolen – Slim und Origin im Vergleich

Die Maße der PS5 und die der PS5 Slim gehen auseinander. Mit dem neuen Modell der Konsole könnt ihr im Schrank etwas Platz sparen. Wir erklären euch, weshalb es aber gut ist, den großzügigen Platz beizubehalten, auch wenn die Maße euch erlauben, die PlayStation 5 Slim umzustellen.

Darum solltet ihr auf die Maße und Größe der PS5 achten

Damit die PS5 vor allem im Sommer nicht überhitzt, solltet ihr es vermeiden, die Konsole in einem Schrank in Betrieb zu haben. Es sieht für den einen oder anderen sicherlich um einiges hübscher aus, wenn die PlayStation 5 sich passgenau in das teure Regalsystem einfügt, das ihr extra für eure Gaming-Station gekauft habt.

Der Nachteil: Oft sind die Lücken in solchen Regalen zu eng und die PS5 erhitzt sich schnell, da sich die warme Luft im Regal staut. Das bedeutet also, dass ihr euch bereits im Vorfeld genau Gedanken machen solltet, wo ihr eine Spielkonsole aufstellt. In Folgendem verraten wir euch die genauen Maße und die Größe der PS5.

Kaufempfehlung für einen IKEA-Schrank?

Bereits bei der Veröffentlichung der Maße der PS5 gab es bei Twitter Diskussionen darüber, ob die Konsole in KALLAX passen wird. Dabei handelt es sich um ein bei Gamern beliebtes Schrankmodell von IKEA.

Mittlerweile gibt es Tipps aus der Community, wie ein KALLAX zusammengebaut werden muss, damit die PS5 darin waagerecht Platz findet. Dafür muss lediglich eine Trennwand ausgelassen werden. Was gemeint ist, verdeutlicht das folgende Bild.

Vorgängerkonsolen haben in KALLAX wunderbar hineingepasst. Für die PS5 könne der Schrank aber angepasst werden - sagen manche Besitzer. (Bildquelle GIGA)

Seid aber vorsichtig bei diesem Tipp der Community. Trennwände stabilisieren Schränke. Lasst ihr sie aus, dann könnte eine zu schwere Last auf dem obersten Brett den Schrank überfordern. Theoretisch könnt ihr auch eine der beiden anderen Trennwände auslassen. Schaut am besten, wie ihr das Gewicht oben auf dem Schrank verteilt und richtet euch bei der Wahl danach.

Gefällt euch KALLAX, dann könnt ihr den Schrank in verschiedenen Varianten über den folgenden Link bei IKEA bestellen:

Maße & Gewicht der PlayStation 5 (Slim, Laufwerk- & Digital-Edition)

In der folgenden Tabelle seht ihr die Maße und die Größe der PlayStation 5, je nachdem, für welches der Modelle ihr euch interessiert:

Modell Breite Höhe Tiefe Gewicht PS5 Disc Edition (alt) 39 cm 11,2 cm 26,2 cm 4,5 kg (Rev. CFI-1016A)

4,2 kg (Rev. CFI-1116A)

3,9 kg (Rev. CFI-1216A) PS5 Digital Edition (alt) 39 cm 10 cm 26,2 cm 3,9 kg (Rev. CFI-1016B)

3,6 kg (Rev. CFI-1116B)

3,4 kg (Rev. CFI-1216B) PS5 Slim Disc Edition 35,8 cm 9,6 cm 21,6 cm 3,2 kg PS5 Slim Digital Edition 35,8 cm 8 cm 21,6 cm 2,6 kg

Wie ihr seht, hängt die Entscheidung nicht nur davon ab, ob ihr die PS5 vertikal oder horizontal aufstellen wollt. Wichtig ist auch noch die Variante der Konsole, für die ihr euch entscheidet. Zudem solltet ihr euch noch über die Anschlüsse und weitere technische Daten der Konsole informieren. Folgt den Links für weitere Details.

Habt ihr die Maße und die Größe genau überprüft und eine Entscheidung getroffen, könnt ihr die Angebote verschiedener Shops im Auge behalten. Wir halten euch im folgenden Artikel immer auf dem Laufenden, wenn ihr eine PS5 kaufen wollt.

Das Gewicht der PlayStation 5 mag vielleicht unbedeutender als die oben genannten Abmessungen erscheinen, dennoch wollten wir unbedingt wissen, wie viel dieser Brocken im Vergleich zu anderen Konsolen wiegt.

Die PlayStation 5 mit Laufwerk wiegt ganze 4,5 kg, während die Digitale Edition 3,9 kg auf die Waage bringt. Damit ist es die bis dato schwerste Konsole aus dem Hause Sony, da sowohl die PS4 als auch die damals so klobige PS3 deutlich leichter sind. Mit der PS5 Slim spart Sony ein wenig Gewicht ein, allerdings ist die Konsole immer noch nicht leicht.

Wie schneiden die Maße der PlayStation 5 im Größenvergleich mit der Xbox Series X/s ab?

PS5-Größe und Gewicht im Vergleich zur Xbox Series X/S

Das Konkurrenzprodukt von Microsoft liegt in puncto Größe und Gewicht zum Teil deutlich unter den Werten der PlayStation 5, wobei die Xbox Series X schon auch ein ziemlicher Klopper ist.

Die Xbox Series X kommt mit Maßen von 301mm x 151mm x 151mm um die Ecke. Die abgespeckte Xbox Series S fährt hingegen mit 275mm x 151mm x 63,5mm auf. Im direkten Größenvergleich würde die PlayStation 5 hier also wie ein regelrechter Riese wirken.

Die Xbox Series X wiegt immerhin fast so viel wie die PS5-Variante mit Laufwerk, nämlich 4,45 kg. Die kleine Schwester der Microsoft-Konsole, die Xbox Series S, wiegt gerade mal 1,93 kg. Das Gewicht, welches die PlayStation 5 auf die Waage bringt, brachte bisher kein Vorgänger, weder von Microsoft, noch von Sony, zustande.

