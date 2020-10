Die PlayStation 5 lässt ihre Vorgänger in Sachen Leistung weit hinter sich zurück und bietet genug Power für alle Spiele der kommenden Jahre. Eine Übersicht aller Specs und Daten darüber, welche Hardware genau in der PS5 steckt haben wir für euch zusammengetragen.

PlayStation 5 Facts

Die PlayStation 5 wird die bisher leistungsstärkste Sony-Konsole. Aber wie groß sind die Unterschiede zum Vorgänger PS4 Pro und zur Konkurrenz von Microsoft wirklich? Wir haben alle Specs und Hardware-Dateils der PS5 für euch zusammengefasst.

Alle Specs und technischen Daten der PS5 in der Übersicht

Prozessor x86-64-AMD Ryzen Zen 8 Kerne / 16 Threads, jeweils 3.5GHz GPU AMD Radeon RDN, bis zu 2.23 GHz, Ray Tracing Teraflops 10.3 TFLOPS Arbeitsspeicher 16GB GDDR6/256-bit Speicherbandbreite 448GB/s Festplatte 825GB SSD Laufwerke Ultra HD Blu-ray, bis zu 100GB/disc Audio „Tempest“ 3D AudioTech Videoausgang HDMI, unterstützt 4K, 120Hz Bildschirme Stromverbrauch 350W (PS5), 340W (PS5 Digital Edition) Anschlüsse USB Type-A port (Hi-Speed USB)

USB Type-A port (Super Speed USB 10Gbps) x2

USB Type-C port (Super Speed USB 10Gbps) Netzwerk Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth 5.1

Wie viele Teraflops hat die PlayStation 5?

Die PlayStation 5 erreicht bis 10.3 Teraflops, sowohl in der regulären Version, als auch auch der PS5 Digital Edition. Damit liegt so ein Stück hinter der Xbox Series X mit 12 Teraflops, jedoch weit über den 4 Teraflops der Xbox Series S. Zum Vergleich: Die PlayStation 4 erreichte 1.84 Teraflops.

Wie viel Speicher bietet die PlayStation 5?

Von Haus aus steckt in der PS5 eine SSD-Festplatte mit 825 Gigabyte Speicher. Sollte euch das nicht reichen, könnt ihr die Konsole per NVMe SSD Slot durch eine weitere Festplatte erweitern.

Mit 16GB GDDR6 RAM steckt zudem doppelt so viel Arbeitsspeicher in der PS5 als noch in der PS4 und PS4 Pro. Durch die Kombination aus SSD-Festplatte und 16GB RAM sind extrem kurze Ladezeiten auf der PS5 möglich.

Bilderstrecke starten (40 Bilder) PlayStation 5: Alle PS5-Spiele für 2020 und 2021

PS5 Digital Edition für 399 Euro:

PS5 mit Laufwerk für 499 Euro: