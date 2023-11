Mega-MMO in Arbeit? Neue PlayStation-Partnerschaft befeuert Gerüchteküche

Sony hat eine neue Kooperation mit einem echten Giganten aus der MMO-Szene bekannt gegeben. Ist mit der Kooperation mit NCSoft nun der Weg für ein MMO im Horizon-Universum auf der PlayStation geebnet?

PlayStation startet Partnerschaft mit MMO-Riesen

Sony hat eine Partnerschaft mit dem südkoreanischen Unternehmen NCSoft unterschrieben. Der Spiele-Publisher ist für seine Expertise im MMORPG-Bereich bekannt und konnte zum Beispiel mit Guild Wars internationalen Erfolg feiern. Fans auf Reddit rätseln nun über die möglichen gemeinsamen Projekte, die sich aus der Kooperation ergeben könnten – viele davon sehen damit nun die Zeit für das bereits als Gerücht gehandelte Horizon-MMO endlich gekommen. (Quelle: Sony)

Community freut sich auf MMO in der Welt von Horizon

Bereits Mitte 2023 hatte Sony angekündigt, dass PlayStation in Zukunft einen deutlich größeren Fokus auf Live-Service-Games legen wolle – ganze 12 Genre-Vertreter sollen sich in Arbeit befinden, auch wenn kürzlich 6 davon nach hinten verschoben werden mussten. Mit der Kooperation mit NCSoft hat sich Sony nun einen also Entwickler dazugeholt, der im MMO-Geschäft bereits etabliert und erfolgreich ist.

Bereits 2022 gab es Gerüchte darum, dass sich ein MMO im Horizon-Universum in Entwicklung befände. Für viele Fans auf Reddit ist die Sache nun spätestens mit der Ankündigung der PlayStation-Partnerschaft klar: NCSoft soll dabei helfen, das Aloy-Projekt auf die Beine zu stellen. Bei den meisten Kommentatoren sorgt dies für Vorfreude, auch wenn manche zu bedenken geben, dass die Spiele von NCSoft bislang oft auf ziemlich üble Art monetarisiert werden.

„Sieht so aus, als wären die Gerücht um das NCSoft MMO zu Horizon also wahr.“ (Reddit-User ColorMO)

„Ein Horizon-MMO und die Lizenz für City of Heroes…Ich bin dabei!“ (Reddit-User Wolfram_And_Hart)

„Ich hab schon viele NCSoft-Games gezockt. Es sind gute Spiele, aber heftig monetarisiert und mit viel Grind. Begrenzte Charakter- und Inventar-Slots. Coole Rüstungen und Waffen im Shop, während man im Spiel eher Langweiliges findet.“ (Reddit-User Teleskopy)

Ein Horizon-Abenteuer gibt es natürlich auch schon auf der PSVR2 – aber wie gut ist Sonys Headset wirklich? Wir testen es für euch im Video:

