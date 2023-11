Plötzlich Steam-Bestseller: Ein 6 Jahre alter Open-World-Shooter ist zurück in den Charts

Destiny 2 hat es mal wieder geschafft. Das 6 Jahre alte Sci-Fi-MMO ist wieder in der Top-Seller-Liste auf Steam anzutreffen. Wir können uns aber einen Reim darauf machen, wo das plötzlich wieder aufkeimende Interesse herrührt.

Destiny 2 ist wieder ein Steam-Bestseller

Für das Treppchen reicht es zwar nicht ganz, trotzdem kann sich Destiny 2 aktuell einen soliden fünften Platz in den Steam-Charts sichern (Quelle: Steam). Doch wie haben die Entwickler das geschafft? Wir haben eine Vermutung. Denn am 28. November startete die Saison des Wunders, die einige neue Spielinhalte in den Open-World-Shooter bringt:

Destiny 2: Saison des Wunsches – Launch-Trailer

Unter anderem gibt es eine neue Aktivität für Dreier-Teams. In Rivens Versteck müsst ihr die letzten Ahamkara-Eier ausfindig machen, damit euch der namensgebende letzte Wunsch erfüllt wird. Die Saison läuft ab sofort bis zum 4. Juli 2024.

Neue Saison spaltet die Destiny-2-Fans

Ein kurzer Blick in die Kommentare unter dem YouTube-Video zeigt, dass die Meinungen zur neuen Saison stark auseinandergehen. Einige Spieler sagen, dass sie das alles in ähnlicher Form schon mal gesehen haben. Bungie würde sich nichts Neues einfallen lassen. Die anderen hingegen sind von der Aufmachung sehr angetan und spekulieren, was es mit den letzten Worten von Riven im Trailer („Letzte Worte. Letzter Wunsch.“) auf sich haben könnte. Sie gehen davon aus, dass ein wichtiger Charakter eventuell zum Ende der Quest sterben könnte.

Der DLC-Start hat auch zu einem starken Anstieg der Spielerzahlen auf Steam geführt. Kurz vor dem Release der neuen Saison waren rund 30.000 Spieler online, ein paar Stunden später waren es plötzlich mehr als 94.000. Inzwischen pegelt sich alles langsam wieder ein, trotzdem aktuell noch knapp 53.00 Spieler gleichzeitig online – allein über Steam. Der Schritt zum Free-to-Play-Modell vor 4 Jahren dürfte sich für die Entwickler also ausgezahlt haben.

