Steam-Comeback: Survival-Horror-Hit erklimmt erneut die Charts

Die Topseller auf Steam werden regelmäßig durch frische Releases oder stark reduzierte Spiele durchgewirbelt. Dieses Mal schleicht sich allerdings ein alter Bekannter an und kann sich trotz seiner über 7 Jahre auf dem Buckel erneut in den Charts der Valve-Plattform festkrallen. Das aktuelle Comeback verdankt der beliebte Survival-Horror einem neuen Störenfried.

Die Steam-Charts stehen nie still – ständig gibt es für neugierige PC-Spieler etwas Neues zu entdecken. An der Spitze thront Valve mit seinem frisch verbesserten Steam Deck und ein brandneues Strategie-Abenteuer begeistert die Spieler gleich zum Release. Jetzt kann sich auch noch ein echter Community-Liebling zurück unter die Top-Plätze kämpfen.

Neuer Killer schreckt die Steam-Charts auf

Das mittlerweile sieben Jahre alte Dead by Daylight erfreut sich unter Survival-Horror-Fans immer noch großer Beliebtheit, trotz immer wieder neu aufploppender Konkurrenz kann der asymmetrische Multiplayer seine leidenschaftliche Community halten. Der langjährige Erfolg liegt nicht zuletzt an den laufenden Inhaltserweiterungen, die dem Spiel immer wieder neue Karten, Killer und Überlebenden-Charaktere bescheren.

Aktuell kann sich Dead by Daylight über einen erneuten Hype freuen und kassiert gleich einmal den sechsten Platz der Steam-Topseller. Und dabei befindet es sich unter starker Konkurrenz – nur Call of Duty, Destiny 2, Last Train Home, Counter-Strike 2 und das Steam Deck stehen noch davor. (Quelle: Steam-Topseller)

Woher kommt der erneute Erfolg von Dead by Daylight?

DbD ist erst am 28. November mit einem neuen Killer-Zusatzpack ausgestattet worden. Dieses führt die aus etlichen Filmen bekannte Puppe Chucky ein. Und die Präsenz von „Good Guy – Chucky“ überzeugt nicht nur inhaltlich – die Spieler vergeben zu 93 Prozent positive Wertungen – sondern beschert der Erweiterung selbst auch fast einen Platz unter den Top 10 der Steam-Charts.

Die besondere Eigenheit des Killers: Chucky ist der erste Widersacher, der sich aus der Third-Person-Perspektive steuern lässt. Seine kleine Größe kommt außerdem einem Stealth-lastigen Gameplay zu Gute. Seine Spezialfähigkeit „Versteckmodus“ unterstütz dies noch, indem er dabei nicht von Überlebenden entdeckt werden kann und sie mit Schrittgeräuschen überall auf der Karte verwirrt.

Chuckys Ankunft in Verbindung mit einem neuen Update für das Hauptspiel, dürfte Dead by Daylight den erneuten Boost spendiert haben.

