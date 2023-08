Starker Steam-Auftakt: Brutaler Survival-Horror erobert Fans

Ein neues Horrorspiel erobert Steam und macht ausgerechnet dem Genre-König Dead By Daylight Konkurrenz. Die Steam-Kritiken sind überraschend positiv, auch wenn das Spiel wohl noch an einigen Bugs leidet.

Steam-Hype: The Texas Chain Saw Massacre massakriert sich zum DbD-Konkurrent

Seit einigen Jahren regiert das asymmetrische Horror-Multiplayer-Spiel Dead By Daylight die eigene Genre-Nische. Dabei ist das Spiel so erfolgreich, dass es noch immer von etlichen Fans und Streamern gern gespielt wird. Mit dem kürzlichen Release von The Texas Chain Saw Massacre könnte Dead By Daylight aber jetzt einen ernsthaften Konkurrenten bekommen.

Darum geht es in The Texas Chain Saw Massacre: Wie auch schon Dead by Daylight ist The Texas Chain Saw Massacre ein asymmetrischer Multiplayer, wobei 3 Killer-Charaktere gegen 4 Überlebende antreten. Als Killer ist es eure Aufgabe, die Überlebenden zu schnappen und auf brutale Art und Weise zu massakrieren. Als Überlebender andererseits müsst ihr den Killern entkommen und schließlich von der Map flüchten.

Bei Dead By Daylight gibt es stets nur einen Killer und vier Überlebende in einem Match. The Texas Chain Saw Massacre geht das Prinzip also etwas anders an, wenngleich die Prämisse dieselbe bleibt.

Wie brutal The Texas Chain Saw Massacre ist, deutet der Trailer schon an:

Gutes Spielprinzip, aber der letzte Schliff fehlt

Wie ihr in den Kommentaren auf Steam lesen könnt, lohnt sich The Texas Chain Saw Massacre tatsächlich in Bezug auf das Gameplay und den Spaß beim Spielen. Allerdings warnen viele Spieler davor, dass die Erfahrung immer noch mehr als holprig ist: Serverprobleme, ständige Framerate-Drops und zahlreiche Bugs vermiesen einigen den Spaß, was irgendwie verständlich ist.

Wir raten euch demnach dazu, erst einmal noch beim Kauf abzuwarten und darauf zu hoffen, dass Entwickler Sumo Digital ordentlich Patches nachschiebt. The Texas Chain Saw Massacre ist am 18. August 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und xCloud erschienen.